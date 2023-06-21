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    • Dünya
    • 21.06.2023 11:24
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    • 21.06.2023 12:20
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    Kayıp denizaltı Titan için zamanla yarış sürüyor | 28 saat kaldı! Oksijen tükenmek üzere

    Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltı Titan dünya gündemini sarstı. Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding’in de bulunduğu denizaltını arama çalışmaları devam ediyor. ABD Sahil Güvenliği, denizaltının Titanik'in enkazına doğru dalışa başladıktan yaklaşık bir saat 45 dakika sonra iletişimin kesildiğini belirterek, denizaltında yaklaşık 28 saatlik oksijen kaldığını belirtti. Arama sırasında 'vurma sesleri' duyulduğu açıklayan yetkililer bunun bir umut sinyali olduğunu belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kayıp denizaltı Titan için zamanla yarış sürüyor

    111 yıl önce batan Titanik enkazını ziyaret etmek için 250 bin dolar ödeyen İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından olan 48 yaşındaki Sehzade Dawood, 19 yalındaki oğlu Sulaiman, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Titanic seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush'ın denizaltında olduğu biliniyor.



    OceanGate Expeditions adlı şirket ile dibe dalan 5 kişilik ekip normal şartlarda her 20 dakikada bir yukarıya 'İyiyiz' sinyali gönderiyordu, ancak bu sinyal henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Pazar günü kesildi.



    OceanGate Expeditions adlı şirket kayıp denizaltının kendisine ait olduğunu doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada, 'Mürettebatı güvenli bir şekilde geri getirmek için tüm seçenekleri araştırıyor ve seferber ediyoruz' denildi.

        UMUT SİNAYLİ ALINDI
        Şirket dışında arama kurtarma çalışmalarına ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanada'dan da özel bir ekip katıldı. Karadan ve havadan devam eden çalışmalarda Kanadalı ekip belki de son 25 saate girerken bir umut 'sinyali' aldı. Söz konusu sinyal tam da denizaltının kaybolduğu noktadan geliyordu.



        Ekibinin hayatta olduklarına ve geminin yan tarafına çarparak sonarda - muhtemelen bardaklarla - tespit edilebilmeleri için vurmaları yeni umutlar uyandırdı. Ancak yüzeyin 12.500 fit - yaklaşık iki buçuk mil – altında olan denizaltını kurtarabilecek dünyada 2 tane gemi var. Bu durumda da işleri zorlaştırıyor.



        Harding'in yakın arkadaşlarından biri olan Jannicke Mikkelsen katıldığı bir televizyon programında duruma ilişkin şunları söyledi:
        "Gerginim. Sinirden midem bulanıyor. Korkuyorum, endişeliyim. Şu anda uyumuyorum. Sadece iyi haberler almayı umuyorum. Her saniye, her dakika saatler gibi geliyor."



            Titanik'ten haber yapan ilk gazeteci Michael Guillen, 2000 yılında Titanik enkazını ziyaret ederken ölümle burun buruna gelmişti. Buzlu akıntı ile sürüklenen Gueillen, şans eseri bu yolculuktan kurtulmuştu.



            Kendi tecrübelerini aktaran Guillen, oranın Disneyland olmadığını gerçek bir dünya olduğunu ifade etti.
            Guillen, "Hidrofonları görevin bu kadar erken bir döneminde, iki saatten az bir sürede arızalandıysa, bu da dibe hiç inemedikleri anlamına gelir, en azından bardaklarını alıp denizaltının yan tarafına vurabilirler." dedi.



            Guillen'in bu açıklamaları ekibin bardaklarını denizaltıya vurdukları ihtimalini daha da güçlendirdi.

            ABD SİNYAL DUYULDUĞUNU DOĞRULADI
            Kaşifler Kulübü Başkanı Richard Garriot de Cayeux, bir sosyal medya gönderisinde 'umut için neden olduğunu' doğruladı ve 'Bölgede olası yaşam belirtilerinin tespit edildi' dedi.



                Söz konusu sinyalle ilgili açıklamalarda bulunan ABD'li yetkililer ise sinyalin düzenli olarak her 30 dakikada bir gönderildiğini ve kayıp 'kaşiflerin' hayatta olabileceği belirtildi.


                EKİPMAN EKSİKLİĞİ SÖZ KONUSU
                Aramayı koordine etmeye yardımcı olan Tuğamiral John Mauger denizaltının bir enkaz veya balıkçı ağlarını takılmasının olası olduğunu söylerken 'Envanterimizde dip araştırması yapabilecek ekipmanımız yok' dedi.



                ÇOK FAZLA ÇAMUR VAR
                Kraliyet Donanması Tuğamiral Chris Parry ise Atlantik'in dibini 'uzayda olmaya' benzeterek şu ifadeleri kullandı:

                "Orası tamamen karanlık ve ayrıca çok fazla çamur var. Işıklarımız sadece 15 metre ilerisini görebiliyor, okyanus akıntıları ise oldukça güçlü"



                    Öte yandan denizaltının olası bir elektrik arızası yaşaması durumunda içindeki herkesin kısa sürede hipotermiden hayatını kaybetmesi bekleniyor, yapılan tespitlerde okyanusun 4 kilometre altında sıcaklığın 5 derece olduğu belirlendi.

                    Oşinograf ve Titanik uzmanı David Gallo, "Su çok derin iki milden fazla. Başka bir gezegeni ziyaret etmek gibi. Güneşsiz, soğuk bir ortam ve yüksek basınç var" dedi.

                    Uzmanlar, temel sorunun denizaltı Titan'ın sinyal göndermeyi durdurması ve yerinin tespit edilmesini neredeyse imkansız hale getirmesi olduğunu ifade ettiler.



                    İHMAL SÖZ KONUSU MU?
                    Titanik turlarını yöneten şirket OceanGate Expeditions'ın pazar günü sahil güvenliği araması nedense sekiz saat sürdü. ABD Sahil Güvenliğine saat 17.40'ta bildirildi ve Kanada Sahil Güvenliği daha sonra saat 21.13'te alarma geçti.



                        Geminin oksijen kaynağının 96 saat olduğu tahmin ediliyor, bu da kurtarma ekiplerine gemiyi bulmaları için Perşembe sabahına kadar zaman veriyor.

                        Ayrıca uzmanlar, Titanik enkazı 12.500 fitte yattığını ve Titan'ın dünyada ona ulaşabilen tek gemiden biri olduğunun altını çizdi. Nükleer denizaltılar bile o kadar derine güvenle inemeyeceği belirtildi.

                        Denizaltı için Perşembe sabahı çalışmaların sonuçlanması gerekiyor çünkü kabin içindeki oksijen git gide azalıyor.


                        250 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

                        Titanik'in batığına 2021 yılından bu yana üç yıldır tur düzenliyor. 2021'deki ilk seferi için kişi başına 100 ila 150 bin dolar ücret alan firma, 2023 fiyat tarifesini kişi başı 250 bin dolar olarak duyurmuştu.

                        Hamish, sosyal medya hesabından keşif gezisine çıkmadan önce bir paylaşım yapmış ve heyecanını dile getirmişti.

                        KIL PAYI KURTULMUŞ
                        61 yaşındaki bir kişi talihsiz yolculuğa çıkmak için depozito ödedi. Ancak gemide kullanılan teknoloji ve malzemelerin kalitesinden endişe duyduktan sonra fikrini değiştirdi.



                            Denizaltı için eski iskele direkleri kullandıklarını öğrendiğini söyleyen 61 yaşındaki Chris Brown'un iddiaları ihmalkarlık iddialarını güçlendirdi.

                            Titan gemisi, yolcular kapalı alanda nefes verdiğinde oluşan fazla zehirli gazı gidermek için karbondioksit yıkayıcıya sahip. Ancak okyanusun derinliklerindeki düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi ve panik atakların neden olduğu hiperventilasyon riski gemideki oksijenin tükenmesine neden olabilir.



                            ABD Donanması'nın eski deniz altı tıbbı ve radyasyon sağlığı direktörü Dr. Dale Molé, konuya ilişkin olarak, basınç nedeniyle ölmemişlerse eğer kurtarmak için zamana karşı çok ciddi bir yarış olduğunu kaydetti.

                            74 yaşındaki Marc Hagle ve 73 yaşındaki eşi Sharon, Mart 2022'de Blue Origin'in dördüncü yolculuğunda uzaya gittiler. OceanGate ile Titanik batığını ziyaret etmeyi planladılar ve 2017'de ödeme yaptılar, ancak bu yıl Şubat ayında Stockton Rush'ı programa uygun olmadığını bile bile satmakla ve paralarını iade etmeyi reddetmekle suçlayarak dava açtılar.



                                TİTAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
                                Son derece küçük bir denizaltı olan Titan 670 cm. uzunluğunda, 280 cm. genişliğinde ve 250 cm yüksekliğinde.
                                Bu kadar küçük olması nedeniyle yolcuları yerde oturmak zorunda kalıyor.

                                Bu tip deniz araçları, denizaltıların aksine, sınırlı güçle hareket edebiliyor. Bir destek gemisinden denize bırakılıyor ve geri güverteye çekiliyor.
                                Titan bir oyun konsolu kumandasıyla kontrol ediliyor.

                                Titan'ın kapısı dışardan kapatılıyor. Bu yüzde yüzeye çıkmış olsalar bile kapağını açıp dışarı sinyal göndermeleri mümkün değil.

                                Araç su altında sonar teknolojisine benzer ses dalgalarıyla haberleşiyor.

                                Aracın ısıtmalı duvarları, son derece soğuk olan binlerce kilometre derinlikte yolcularına ısınma imkanı sağlıyor.

                                Titan'da bir tuvalet de bulunuyor. Tuvaleti kullanan yolcular bir perde çekiyor, denizaltı kaptanı da o sırada müzik açıyor.

                                Araç yaklaşık iki yıldır kullanımda.

                                Dünyada insanları böylesine derin denizlere indirebilen yalnızca birkaç araç bulunuyor.

                                    GÜVENLİK SERTİFİKASI YOK

                                    Titan aracının herhangi bir sertifikası bulunmuyor. Denizaltılar genellikle ABD Denizcilik Bürosu (ABS) gibi kurumlarca sertifikalandırılıyor.

                                    Fakat Titan'ın sahibi olan Oceangate, bu tür kurumların son gerece geleneksel yapılara sahip olduğunu, yeni bir denizaltı sınıfı tanımlayıp buna dair sertifikasyon yapılmasının yıllar aldığını, bu yüzden kendilerinin henüz bir sertifikaya sahip olmadığını belirtiyor.

                                    Buna örnek olarak Space X, Blue Origin ve Virgin Atlantic gibi uzay alanında yenilikçi şirketleri gösteren Oceangate, bu şirketlerin öncelikle yeni buluşlar yaptığını, ardından yetiştirdikleri kişilerin bağımsız kuruluşlarda bunları sertifikalandırdığını söylüyor.

                                    TİTANİK, KUZEY ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ
                                    "Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.



                                    Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.



                                        Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.


                                        Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

                                        TİTAN'DA KİMLER VARDI?

                                        Shahzada ve Suleman Dawood: Pakistan kökenli İngiliz Shahzada ve Suleman Dawood, gemide yer alan bir baba ve çocuğu. 58 yaşındaki milyarder iş adamı Shahzada keşiflere katılmayı severken oğlu Suleman da bir üniversitede okuyordu.

                                            Fransız kaşif ve araştırmacı Paul-Henry Nargeolet: 1987'de Titanik'e ilk dalan kişi olan 73 yaşındaki "Bay Titanik" lakaplı Nargeolet, 1993'te de gemiden yüzeye ilk nesne çıkaran kişi unvanını almış, 800 farklı objeyi karaya çıkarmıştı.

                                            Kaşif Hamish Harding: Bir pilot alan Harding daha önce dünyanın etrafında bir tur atmıştı. Bu turda ona eşlik eden emekli NASA astronotu Terry Virts, "O gerçek bir kaşif. Uzaya çıkmak da deniz altına inmek de ilgi alanında" demişti. Harding'in üç de Guiness Dünya Rekoru bulunuyor.

                                            Ocengate CEO'su Stockton Rush: Şirketin yöneticisi olan Rush, denizaltının teknolojilerine en hakim kişi. Bu yolculukta denizaltına o kaptanlık yapıyor.

                                                FRANSA'NIN GÖNDERECEĞİ GEMİ ÇARŞAMBA GÜNÜ VARICAK

                                                Fransa'nın göndereceği ve derin denizlere inebilen bir aracı bulunan Atalante adlı bir geminin ise Çarşamba gecesi bölgeye varması hedefleniyor.

                                                KURTARMA OPERASYONU NASIL YÖNETİLİYOR?

                                                Kurtarma operasyonu ABD Sahil Güvenliği'nin liderliğinde, Kanada Sahil Güvenliği'nin katkılarıyla yürütülüyor.

                                                Bahama bandıralı The Deep Energy adlı, 3 bin metreye kadar su altına kablo döşemek için kullanılan bir gemi, kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

                                                Bu geminin, 3 bin metre derinliğe kadar inebilen iki insansız aracı bulunuyor. Bu araçlar Deep Energy'ye birer kabloyla bağlı.

                                                Titanik'in kalıntıları deniz yüzeyinden 3 bin 800 metre aşağıda olduğu için Titan yüzeye oturmuşsa bu iki insansız araçla görülemez. Fakat 3 bin metre ve yukarısında bir noktada bulunuyorsa bu araçlar Titan'ı tespit etmeye yardımcı olabilir.

                                                Bu geminin yanı sıra bölgede en az bir kurtarma gemisi daha bulunuyor.

                                                Gemilerin yanı sıra ABD ve Kanada'nın sonar yeteneğine sahip, denizaltını inceleyebilen uçakları da kullanılıyor.

                                                Bu sonarların bir kısmı deniz altından gelebilecek motor sesleri gibi sinyalleri dinlerken bazıları da deniz altına sinyal gönderip gelen yansımalarla aracın yerini tespit etmeye çalışıyor.

                                                TİTAN'A NE OLMUŞ OLABİLİR?

                                                University College London'dan deniz mühendisi Prof. Alistair Greig, Titan'ın bir acil durum nedeniyle ağırlık atarak yüzeye ulaşmış olabileceğini söyledi. Bu durumda aracı deniz yüzeyinde bulmak gerekecek. Bir diğer senaryo ise denizaltının gövdesinin su sızdırması. Bu durumda içerdekilerin kurtulma ihtimali çok daha düşük. Prof. Greig aracın herhangi bir sorun nedeniyle deniz tabanına oturmuş olabileceğini söylüyor.

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