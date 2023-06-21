Kayıp denizaltı Titan için zamanla yarış sürüyor | 28 saat kaldı! Oksijen tükenmek üzere





Geminin oksijen kaynağının 96 saat olduğu tahmin ediliyor, bu da kurtarma ekiplerine gemiyi bulmaları için Perşembe sabahına kadar zaman veriyor.

Ayrıca uzmanlar, Titanik enkazı 12.500 fitte yattığını ve Titan'ın dünyada ona ulaşabilen tek gemiden biri olduğunun altını çizdi. Nükleer denizaltılar bile o kadar derine güvenle inemeyeceği belirtildi.



Denizaltı için Perşembe sabahı çalışmaların sonuçlanması gerekiyor çünkü kabin içindeki oksijen git gide azalıyor.