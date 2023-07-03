Son dakika: Yunan basınının gündemi yine Türkiye! Dikkat çeken F-16, Ege Denizi ve İsveç yorumu: Erdoğan meydan okudu!

Yunanistan Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası bölgeye ilk yardım gönderen ülkelerden oldu. Bir süredir sert devam eden ikili ilişkiler bu destekle beraber yerini yumuşama sürecine bıraktı. Mayıs ayında hem Türkiye hem de Yunanistan sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi ikinci turda kazanırken komşuda Başbakan Kiriakos Miçotakis de yüzde 40 oy oranı alarak ipi göğüsledi.
Seçim sonuçlarıyla beraber iki ülkenin yönetim kadrosu da kesinleşince dış politikada daha net adımlar atılmaya başlandı. Bu bağlamda Erdoğan ile Miçotakis, önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO zirvesinde bir görüşme gerçekleştirecek. Miçotakis'in açıklamalarına göre görüşmenin ana konusu göç ve göçmen sorunu olacak.
Yunan basınında çıkan haberlerde ise görüşmenin süresinin çok fazla uzun olmaması bekleniyor. Kathimerinin haberine göre söz konusu görüşme iki liderin dışişleri bakanları ve danışmanlarının eşlik edeceği bir toplantı olacak.