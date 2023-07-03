Son dakika: Yunan basınının gündemi yine Türkiye! Dikkat çeken F-16, Ege Denizi ve İsveç yorumu: Erdoğan meydan okudu!

'HALKANIN PARÇASI YUNANİSTAN'

Görüşme sonucu herhangi bir radikal karar çıkması ise beklenmiyor. İki tarafında amacı diyalog kanallarını açık bırakarak zamanla sorunları aşmak.

Analistlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülkelere yönelik sert tutumunu Yunanistan için bir kenara bıraktı. Ankara'nın batılı ülkelerle olan ilişkilerinde Atina'yı 'Halkanın parçası' olarak gördüğünü belirten gazete, Türk-Yunan ilikşilerinin normalleşeceğini bildirdi. Kathimerini'ye göre son yıllarda ABD ve AB ile sık sık karşı karşıya gelen Türkiye, Erdoğan'ın yeni dönemiyle birlikte ilişkileri yeniden başlatmak istiyor.