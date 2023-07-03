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    • Dünya
    • 03.07.2023 09:51
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    • 03.07.2023 09:55
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    Son dakika: Yunan basınının gündemi yine Türkiye! Dikkat çeken F-16, Ege Denizi ve İsveç yorumu: Erdoğan meydan okudu!

    Yunan Kathimerini, NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin dış politikasına dair dikkat çeken bir analiz yayınladı. Gazete, F-16 modernizasyonu konusunda 'Erdoğan Biden ve Kongre'ye meydan okudu' ifadesini kullanırken, Türkiye'den uzmanların görüşlerine de yer verilen haberde F-16 konusunda anlaşmaya varılmazsa Türkiye'nin İsveç'e 'Evet' demeyeceği belirtildi.

    Yunan basını: Erdoğan meydan okudu!

    Yunanistan Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası bölgeye ilk yardım gönderen ülkelerden oldu. Bir süredir sert devam eden ikili ilişkiler bu destekle beraber yerini yumuşama sürecine bıraktı. Mayıs ayında hem Türkiye hem de Yunanistan sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi ikinci turda kazanırken komşuda Başbakan Kiriakos Miçotakis de yüzde 40 oy oranı alarak ipi göğüsledi.

    Seçim sonuçlarıyla beraber iki ülkenin yönetim kadrosu da kesinleşince dış politikada daha net adımlar atılmaya başlandı. Bu bağlamda Erdoğan ile Miçotakis, önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO zirvesinde bir görüşme gerçekleştirecek. Miçotakis'in açıklamalarına göre görüşmenin ana konusu göç ve göçmen sorunu olacak.

    Yunan basınında çıkan haberlerde ise görüşmenin süresinin çok fazla uzun olmaması bekleniyor. Kathimerinin haberine göre söz konusu görüşme iki liderin dışişleri bakanları ve danışmanlarının eşlik edeceği bir toplantı olacak.

        'HALKANIN PARÇASI YUNANİSTAN'

        Görüşme sonucu herhangi bir radikal karar çıkması ise beklenmiyor. İki tarafında amacı diyalog kanallarını açık bırakarak zamanla sorunları aşmak.

        Analistlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülkelere yönelik sert tutumunu Yunanistan için bir kenara bıraktı. Ankara'nın batılı ülkelerle olan ilişkilerinde Atina'yı 'Halkanın parçası' olarak gördüğünü belirten gazete, Türk-Yunan ilikşilerinin normalleşeceğini bildirdi. Kathimerini'ye göre son yıllarda ABD ve AB ile sık sık karşı karşıya gelen Türkiye, Erdoğan'ın yeni dönemiyle birlikte ilişkileri yeniden başlatmak istiyor.

        EGE'DE ABD ETKİSİ

        Kathimerini geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile yaptığı görüşmeyi de mercek altına aldı.

        Her iki tarafında ikili ilişkiler konusunda hemfikir olduğunu belirten Kathimerini, ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ile 'Ege' konusunda istikrarı sağlamak istediğini yazdı.

        İSVEÇ KONUSU

        Geçtiğimiz Çarşamba gününe kadar aslında bütün analistler Türkiye'nin NATO zirvesinde İsveç' onay vereceğini düşünüyordu. Kur'an-ı Kerim'in polis kontrolünde yakılması ise İsveç için tekrar bir risk doğurdu. Yunan basınına göre Türkiye İsveç'in attığı somut adımları görmeden üyeliğe onay vermeyecek.

            F-16 MODERNİZASYONU

            NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusunun Türk ordusu olduğunu hatırlatan gazete, F-16 modernizasyonu konusunda 'Erdoğan Biden ve Kongre'ye meydan okudu' ifadesini kullandı. Türkiye'den uzmanların görüşlerine de yer verilen haberde F-16 konusunda anlaşmaya varılmazsa Türkiye'nin İsveç'e 'Evet' demeyeceği belirtildi.

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            Haberler Dünya Son dakika: Yunan basınının gündemi yine Türkiye! Dikkat çeken F-16, Ege Denizi ve İsveç yorumu: Erdoğan meydan okudu!
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