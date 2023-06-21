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    • 21.06.2023 07:44
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    Paris'te havacılık fuarına Türk damgası: Savunma sanayiinde hedef 1 milyar dolarlık ihracat

    Türkiye savunma sanayiinde yerli ve milli ürünleriyle hem güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını ilk elden karşılıyor, hem de ihracat yoluyla ekonomisini güçlendiriyor. Sahada kendisini kanıtlayan ürünler uluslararası alanda büyük talep görüyor. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen havacılık fuarına da Türk Savunma Sanayii ürünleri damgasını vurdu. Yılbaşından bu yana askeri sistemlerde 600 milyon dolarlık imza attıklarını kaydeden TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Yıllık en az 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.

    takvim.com.tr
    Paris’te havacılık fuarına Türk damgası

    Türk Savunma Sanayi ürünleri Paris Airshow'da gövde gösterisi yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ismini açıkladığı milli muharip uçak KAAN büyük ilgi görüyor.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, imalat ve tasarımıyla KAAN'ın uçmaya hazır olduğunu söyledi.

    KAAN'ın uçak ve SİHA'larla konuşarak harekat yapabileceğini ifade eden Kotil, "Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın. Şu anda 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale, etrafındaki uçaklarla konuşarak uçuyor" şeklinde konuştu.

    Yılbaşından bu yana askeri sistemlerde 600 milyon dolarlık imza attıklarını kaydeden Kotil, "Yıllık en az 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.

    Kotil, ATAK-2 taarruz helikopterinin yüzlerce, genel maksat helikopterlerinin beş yüzlerce satış potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

    UÇAK YAPISALLARINA YOĞUN TALEP
    Uçak yapısalı temin eden firmaların "cenneti yaşadığını" belirten Kotil, salgının ardından normalleşmeyle birlikte yolcu uçağı talebinin çok olması dolayısıyla uçak yapısallarının yetiştirilemediğini, firmaların ekstra işler aldıklarını ifade etti.

    Kotil, Boeing ve Airbus gibi dünya devlerinin Türkiye'den parça almak istediklerini dile getirdi.

        "ZOR TUTUYORUZ"
        Kotil, Paris Airshow kapsamında bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Kotil, "uçan kale" olarak nitelendirdiği KAAN'a ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
        "Uçak uçabilecek durumda. İmalat, tasarım olarak her şeyi tam yaptık. HÜRJET kadar üzerinde test yapmadık. Milli muharipte iniş takımı, uçuş bilgisayarı gibi birkaç komponent henüz uçuşa elverişli değil, bunların yılsonuna kadar uçuşa elverişli olmasını bekliyoruz. Milli muharip uçak uçuşa hazır, zor tutuyoruz.

        "2 TANE DAHA YAPIYORUZ"
        2028'de, ilk aşamada Blok-10 denilen F16'nın üstünde, F35'in altında 20 uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim ediyoruz. 2030'da 5. nesil seviyesine gelecek. Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın.

        Şu anda 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale, etrafındaki uçaklarla konuşarak uçuyor. Biz kaça satarız, ayrı bir konu ama bu uçaklar kabaca 100 milyon dolar."

            "HEDEF 1 MİLYAR DOLAR"
            Kotil, geniş bir ürün yelpazesi oluşturduktan sonra ihracata yoğunlaştıklarını dile getirdi.

            Kotil, "Yılbaşından bu yana askeri sistemlerde 600 milyon dolarlık imza attık. İhracatta zirve yapmak istiyoruz. Yıllık en az 1 milyar dolar ihracat rakamı hedefliyoruz" dedi.

            Sivil havacılığa girme konusunda bir aceleleri olmadığını aktaran Kotil, devam eden projeler dolayısıyla önemli bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Türk SİHA ve helikopterleri özellikle Afrika'dan büyük ilgi görüyor.

                Kotil, "Rusların ve ABD'lilerin yaptığını tekrarlamıyoruz. Bundan yüzlerce satacağız. Taşıma kapasitesi yüksek, motoru güçlü, atak bir helikopter. Şu anda uçuyor, teslimat 2025'te" şeklinde konuştu.

                Kotil, ATAK-2 taarruz helikopterinin yüzlerce, genel maksat helikopterlerinin beş yüzlerce satış potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

                T925 BİR YIL SONRA UÇACAK
                Kotil, fuarda ilk kez sergiledikleri "GÖKBEY helikopterinin ağabeyi" olarak da nitelendirilen 11 ton ağırlığındaki T925 ağır sınıf genel maksat helikopterinin bir yıl sonra uçacağını kaydetti.

                    Kotil, genel maksat helikopterinin askeri ve sivil kullanım alanları dolayısıyla taarruz helikopterinden daha geniş bir pazara hitap ettiğini, 100'le ifade edilen satış sayısının da 500'lere çıktığını ifade etti.

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