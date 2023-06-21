Paris'te havacılık fuarına Türk damgası: Savunma sanayiinde hedef 1 milyar dolarlık ihracat

Türk Savunma Sanayi ürünleri Paris Airshow'da gövde gösterisi yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ismini açıkladığı milli muharip uçak KAAN büyük ilgi görüyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, imalat ve tasarımıyla KAAN'ın uçmaya hazır olduğunu söyledi.
KAAN'ın uçak ve SİHA'larla konuşarak harekat yapabileceğini ifade eden Kotil, "Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın. Şu anda 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale, etrafındaki uçaklarla konuşarak uçuyor" şeklinde konuştu.
Yılbaşından bu yana askeri sistemlerde 600 milyon dolarlık imza attıklarını kaydeden Kotil, "Yıllık en az 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.
Kotil, ATAK-2 taarruz helikopterinin yüzlerce, genel maksat helikopterlerinin beş yüzlerce satış potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
UÇAK YAPISALLARINA YOĞUN TALEP
Uçak yapısalı temin eden firmaların "cenneti yaşadığını" belirten Kotil, salgının ardından normalleşmeyle birlikte yolcu uçağı talebinin çok olması dolayısıyla uçak yapısallarının yetiştirilemediğini, firmaların ekstra işler aldıklarını ifade etti.
Kotil, Boeing ve Airbus gibi dünya devlerinin Türkiye'den parça almak istediklerini dile getirdi.