Paris'te havacılık fuarına Türk damgası: Savunma sanayiinde hedef 1 milyar dolarlık ihracat

KAAN'ın uçak ve SİHA'larla konuşarak harekat yapabileceğini ifade eden Kotil, "Kuş yuvadan uçacak mı, uçmaya çok yakın. Şu anda 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale, etrafındaki uçaklarla konuşarak uçuyor" şeklinde konuştu.

Yılbaşından bu yana askeri sistemlerde 600 milyon dolarlık imza attıklarını kaydeden Kotil, "Yıllık en az 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.