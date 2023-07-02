ABD LGBT sapkınlığına çanak tutuyor! Pentagon'dan eşcinsel binbaşı güzellemesi: Trans oramiral hala hafızalarda

Toplumun ahlakını bozan küresel tehlike LGBT terörü, küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkiliyor. LGBT, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer kurumları tarafından meşrulaştırılmaya devam ediyor.
ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirliyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.
Bu sapkınlığın son örneği ise Pentagon'un resmi sosyal medya hesabından eşcinsel binbaşının fotoğrafının paylaşılması oldu. Söz konusu paylaşımda, "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor." denildi.
Öte yandan ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı.