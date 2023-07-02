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    • Dünya
    • 02.07.2023 19:51
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    • 02.07.2023 20:05
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    ABD LGBT sapkınlığına çanak tutuyor! Pentagon'dan eşcinsel binbaşı güzellemesi: Trans oramiral hala hafızalarda

    Pentagon'un resmi hesabından ABD ordusunda görevli eşcinsel Binbaşı Rahcel Jones'un fotoğrafı paylaşılarak LGBT sapkınlığına çanak tutuldu. Öte yandan geçtiğimiz yıl Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak görev alan Rahcel Levine aynı zamanda ABD'nin ilk açık trans oramirali olarak da tarihe geçmişti. Hayatımızın her alanına etki etmek isteyen küresel sapkınlık projesi LGBT'nin ABD tarafından meşrulaştırma girişimi bir kez daha gözler önüne serildi.

    Pentagon’dan skandal paylaşım!

    Toplumun ahlakını bozan küresel tehlike LGBT terörü, küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkiliyor. LGBT, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer kurumları tarafından meşrulaştırılmaya devam ediyor.

    ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirliyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

    Bu sapkınlığın son örneği ise Pentagon'un resmi sosyal medya hesabından eşcinsel binbaşının fotoğrafının paylaşılması oldu. Söz konusu paylaşımda, "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor." denildi.

    Öte yandan ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı.

        CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI SAVUNDU
        Söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada Levine, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." demişti.

        Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

        'ABD'NİN EN ÇEŞİTLİ KABİNESİ' SÖYLEMİ İLE SAPKINLIĞI NORMALLEŞTİRME GİRİŞİMİ
        Joe Biden, yönetiminin ABD tarihinin en çeşitlisi olacağı sözünü vermişti. ABD Başkanı, "Size söz veriyorum, herkesi (Asya-Amerikalı, Afro-Amerikalı, Latin, LGBTQ) temsil eden en çeşitli kabineyi göreceksiniz" demişti.

        Geçtiğimiz ay ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen LGBT yürüyüşünde çocuklar hedef alınmıştı.

        Yürüyüşte yer alan sapkınlar "Buradayız, çocuklarınız için geliyoruz" şeklinde slogan atan LGBT'liler 'sosyal terörizmin' bayrağını tutmaya devam ediyor.

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        Haberler Dünya ABD LGBT sapkınlığına çanak tutuyor! Pentagon'dan eşcinsel binbaşı güzellemesi: Trans oramiral hala hafızalarda
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