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    • Dünya
    • 30.06.2023 16:36
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    • 30.06.2023 17:17
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    Wagner'le ilgili yeni detay| Yeni bir darbe girişimi olabilir! Günler sonra ortaya çıktı

    Geçtiğimiz hafta Rusya'da yaşanan Wagner gerilimi tüm dünyanın gündemine oturdu. Olaya ilişkin yeni gelişmeler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşında Rusya adına savaşan paralı asker grubu Wagner'in Rus ordusu ve hükümetine karşı başlattıkları silahlı ayaklanmanın bastırılmasının ardından ortaya çıkan yeni görüntüler Wagner'in faaliyetlerine devam ettiği iddialarını beraberinde getirdi. Öte yandan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, silahlı kalkışma hazırlayıp ihanet, şantaj ve terör yoluna çıkanların kanun ve halk önünde hesap verecekleri ve kaçınılmaz cezalarını alacakları vurgulandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Wagner’le ilgili yeni detay: Yeni bir darbe girişimi olabilir!

    Rusya'da yaşanan tehlikeli gerilim tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Gerilimin baş rolünü çeken Wagner paralı asker grubun kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve özellikle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma başlattı. Kremlin ayaklanmayı bastırsa da isyanın yankıları hala devam ediyor.

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuk girişimlerinin ardından Belarus'a çekilen Wagner askerlerinin ellerindeki askeri teçhizatı Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere devredileceği konuşuluyordu.

    Bunun yanı sıra Lukaşenko, Wagner lideri Prigojin'in akıbetiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin ile ilgili verdiği garantileri yerine getirdiğini belirterek, "Evet, Prigojin, bugün Belarus'ta. Kendisine söz verdiğim gibi Belarus'ta bir süre kalabilirler. Bu konuda yardımcı oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

        WAGNER HALA SAVAŞÇI TOPLUYOR

        Krizin geride kaldığı düşünülürken Batı medyasında Wagner Grubu'yla ilgili çarpıcı iddialara ortaya atıldı. BBC'nin haberine göre Wagner Grubu, Rusya çapında hala savaşçı topluyor.

        Wagner'in işe alım ofislerinde çalışan irtibat görevlilerinin işlerini yapmaya devam ettiğini, değişen bir şey olmadığını iddia eden BBC, Wagner yetkililerinin dövüş okulları ve boks kulüpleri gibi yerleri arayarak savaşçı toplamaya devam ettiğini vurguladı.

        Volgograd'daki Sparta Spor Kulübü'nden bir kişi, "Bunun kesinlikle Savunma Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok. Duran bir şey yok. Hala işe alım yapıyoruz" dedi.

        BBC ayrıca, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar'da Wagner adına işe alım yapan kadın görevlinin, "Çalışıyoruz. Bir şey değişseydi bize söylerlerdi. Ama değişen hiçbir şey yok" sözlerine yer verdi.

        Wagner grubunun faaliyetlerinin devam ettiğine yönelik bir diğer iddia ise uydu görüntüleri oldu. Wagner askerlerinin Belarus'a çekildiği iddia edilirken uydu görüntüleri, ülkede daha önce terk edilmiş olan bir askeri üste hareketliliğin yeniden başladığı söylentilerini beraberinde getirdi.

            Buna göre ilk olarak 19 Haziran'da çekilen daha önceki uydu görüntülerinde, Rus sınırına yakın olan askeri üssün büyük ölçüde boş olduğunu gösteriyordu.

            Asipovichy kasabasından yaklaşık 21 kilometre, başkent Minsk'ten ise yaklaşık 103 kilometre uzaklıkta bulunan askeri üste, isyanın ardından hareketlilik başladı.

            Üssün 27 Haziran tarihli bir uydu görüntüsü, askeri alanda çadır veya benzeri yapıların kurulduğunu ortaya çıkardı. Kimin inşa ettiği belli olmayan yapıların yanında birkaç sıra dikdörtgen yapının da olduğu dikkat çekiyor.

            Terk edilmiş üsteki bu hareketlilik, Wagner Grubu'nun yeni bir isyan girişimi için güç topladığı söylentilerini de beraberinde getirdi.

            "KAÇINILMAZ CEZALARINI ALACAKLAR"

            Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bugün Wagner isyanı ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

                Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

                "Ülkemizin ve halkımızın sırtına saplanan bir darbe olup öz itibariyle ihanettir. Vatanın böyle tehdide karşı savunması konusunda alınacak tedbirlerin sert olacağı, silahlı kalkışma hazırlayıp ihanet, şantaj ve terör yoluna tüm çıkanların kanun ve halk önünde hesap verecekleri ve kaçınılmaz cezalarını alacakları vurgulandı. Toplumumuzun, her seviyedeki yürütme ve yasama güçlerimizin üstün uyumu ve birliği, çeşitli kanallardan alınan tedbirler sayesinde kalkışmanın aynı gün, 24 Haziran tarihinde önlenmesi büyük bir kardeş kanı akmasını, tam kaos ve sivil savaş tehdidini ortadan kaldırdı."



                "İSTEYENLERİN BELARUS'A GEÇEBİLECEKLERİ SÖYLENDİ"
                Rusya Devlet Başkanı V. Putin'in durumun barış çözümüne yaptığı gayretleri ve katkısı için Belarus Devlet Başkanı A. Lukaşenko'ya özel şükranlarını sunduğu belirtilirken "Wagner Grubu askerlerinin büyük çoğunluğu Rusya'nın vatanseverleri olup, halkına ve devletine sadık olan ve bunu savaş alanında gösterdikleri cesaret ile ispatlayan kişilerdir. Darbeciler bunları kendi silah arkadaşlarına karşı gizlice kullanmak istediler." dendi.

                Wagner Grubu askerlerine Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ya da başka kolluk kuvvetleri ile kontrat imzalayarak Rusya'ya hizmet verme veya aile ve yakınlarına dönme imkanı tanındığı ve isteyenlerin Belarus'a geçebileceklerinin söylendiği ifade edildi.



                'YURTDIŞI ORTAKLARIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ'
                Yapılan açıklamada "Rusya makamlarının kalkışmanın önlenmesi ve anayasal düzenin korunmasına yönelik tedbirlerini destekleyen ve dayanışmasını gösteren yurtdışı ortaklarımıza müteşekkiriz " dendi.

                    BAŞKAN ERDOĞAN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

                    Bu bağlamda 24 Haziran 2023 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı V. Putin ile Rusya yönetiminin adımlarına tam destek ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan arasında yapılan telefon konuşmasına da özel önem verildiğine dikkat çekildi.

                    Öte yandan Vatanın böyle tehdide karşı savunması konusunda alınacak tedbirlerin sert olacağı, silahlı kalkışma hazırlayıp ihanet, şantaj ve terör yoluna tüm çıkanların kanun ve halk önünde hesap verecekleri ve kaçınılmaz cezalarını alacakları vurgulandı.

                    NELER OLMUŞTU?

                    Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

                    Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

                    Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

                    Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti. Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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