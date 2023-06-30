Wagner'le ilgili yeni detay| Yeni bir darbe girişimi olabilir! Günler sonra ortaya çıktı

Üssün 27 Haziran tarihli bir uydu görüntüsü, askeri alanda çadır veya benzeri yapıların kurulduğunu ortaya çıkardı. Kimin inşa ettiği belli olmayan yapıların yanında birkaç sıra dikdörtgen yapının da olduğu dikkat çekiyor.

Terk edilmiş üsteki bu hareketlilik, Wagner Grubu'nun yeni bir isyan girişimi için güç topladığı söylentilerini de beraberinde getirdi.