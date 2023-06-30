Wagner'le ilgili yeni detay| Yeni bir darbe girişimi olabilir! Günler sonra ortaya çıktı

Rusya'da yaşanan tehlikeli gerilim tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Gerilimin baş rolünü çeken Wagner paralı asker grubun kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve özellikle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma başlattı. Kremlin ayaklanmayı bastırsa da isyanın yankıları hala devam ediyor.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuk girişimlerinin ardından Belarus'a çekilen Wagner askerlerinin ellerindeki askeri teçhizatı Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklere devredileceği konuşuluyordu.
Bunun yanı sıra Lukaşenko, Wagner lideri Prigojin'in akıbetiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin ile ilgili verdiği garantileri yerine getirdiğini belirterek, "Evet, Prigojin, bugün Belarus'ta. Kendisine söz verdiğim gibi Belarus'ta bir süre kalabilirler. Bu konuda yardımcı oluruz." ifadelerini kullanmıştı.