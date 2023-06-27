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    • 27.06.2023 11:40
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    • 27.06.2023 14:23
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    Son dakika: Wagner ayaklanmasının ardından ilk kez kameralar karşısında! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: İç savaşı önledik

    Son dakika haberi... Wanger ayaklanmasının ardından ilk kez kameralar karşısına çıkarak orduya seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ülkemizde bir iç savaş yaşanmasını önlediniz" açıklamasında bulundu. Açıklama öncesinde Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldığını paylaşmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı. Öte yandan Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklanmıştı. Ancak Wagner liderinin isyandan beri görünmemesi "Yevgeny Prigozhin nerede" sorusunun sorulmasına yol açtı.

    takvim.com.tr
    Rusya Wagner kararını verdi

    Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği açıklandı. Yaşanan krizin ardından çözüm için gerekli adımlar atıldı.

    "İÇ SAVAŞI ÖNLEDİNİZ"
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner güçlerinin ayaklanması sırasında isyanı bastırmak için görev yapan asker, güvenlik servisi personeli ve kolluk kuvvetleriyle Kremlin'de bir araya geldi.

    Putin, bu görüşme sırasında savunma ve güvenlik güçlerine hitaben, "Ülkemizde bir iç savaş yaşanmasını önlediniz" ifadelerini kullandı.

    Putin, ordu, güvenlik güçleri ve gizli servislerin personelinin tamamına, gösterdikleri cesaret ve rusya halkına sadakatlerinden dolayı teşekkür ederek "İsyan sırasında, sizlerin kararlılığı ve cesareti de toplumun gösterdiği dayanışma gibi belirleyici oldu" dedi.

        Öte yandan Rusya Devlet Başkanı, ayaklanma sırasında ölen Rus helikopter pilotlarının ülkelerini koruma görevini yerine getirdiklerini söyledi ve anılarına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

        Putin ayrıca, isyanın bastırılması için Ukrayna'daki güçlerinden Rusya'ya takviye kuvvet gönderilmesine gereksinim duymadıklarını belirtti.

        SUÇLAMALAR DÜŞECECK
        Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.

            Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası "kan dökülmemesi için" üslerine döndüğünü söyledi.

            Rusya'daki kriz az hasar ile atlatılırken Wagner'in akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

            Rusya, Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı.

                Rusya Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı.

                Savunma bakanlığı internet üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:
                Ağır askeri teçhizatın özel askeri şirket Wagner'den Rus silahlı kuvvetlerine ait birliklere devri için hazırlıklar sürüyor.

                PUTİN İKİ SEÇENEK SUNMUŞTU
                Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı silahlı isyanın bastırılmasının ardından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" ifadelerini kullandı.

                    Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durmuştu.

                    Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklanmıştı. Ancak Wagner liderinin isyandan beri görünmemesi "Yevgeny Prigozhin nerede" sorusunun sorulmasına yol açtı.

                    Uçuş takip sitesi Flight Radar'dan elde edilen veriler sonrası Prigojin'in Belarus'a ulaştığı öne sürüldü.

                        Flight Radar verileri jetin Belarus'un başkenti Minsk'e vardığını gösteriyor.

                        Söz konusu verilere göre, RA-02795 numaralı Embraer Legacy 600 iş jeti yerel saatle 7.40'ta Minsk'e ulaştı.

                        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
                        Öte yandan Rus Kommersant gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, silahlı isyan düzenleme şüphesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturma altında bulunuyor.

                            Prigozhin'in savaşçıları tarafından Rus askeri liderliğine karşı bir 'adalet yürüyüşü' başlatmasından sonra 23 Haziran'da bir dava açılmıştı.

                            Kamplara dönmeleri ve Prigozhin'in Beyaz Rusya'ya gitmesi karşılığında suçlamaların düşürülmesi bekleniyordu.

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                            Haberler Haberler Son dakika: Wagner ayaklanmasının ardından ilk kez kameralar karşısında! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: İç savaşı önledik
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