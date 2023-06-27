Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği açıklandı. Yaşanan krizin ardından çözüm için gerekli adımlar atıldı.

"İÇ SAVAŞI ÖNLEDİNİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner güçlerinin ayaklanması sırasında isyanı bastırmak için görev yapan asker, güvenlik servisi personeli ve kolluk kuvvetleriyle Kremlin'de bir araya geldi.