Wagner kalkışmasını Putin'in en yakınındaki isim biliyor muydu? New York Times'tan çarpıcı iddia
Rusya'daki Wagner ayaklanması dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Günlerce birinci manşet olan konu hakkında New York Times'tan dikkat çeken bir iddia daha geldi. Wagner kalkışmasının ABD tarafından önceden bilindiğini söyleyen gazete, şimdi de ABD istihbaratına bilgi veren yetkililerin üst düzey bir Rus generalin Prigojin'in Rusya'nın askeri liderliğine karşı isyan etme planları hakkında önceden bilgi sahibi olduğu bilgisini paylaştığını aktardı.
28.06.2023 11:54 - Son Güncelleme: 28.06.2023 11:54
Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü devam ederken ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilke de sahne oldu
Moskova'nın çevresine savunma pozisyonları kazıldığı ve kentin olası bir saldırıya karşı hazırlandığı görüldü.
Dünyanın dakika dakika takip ettiği kriz Belarus'un araya girmesi ile çözüldü.
Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente sadece 200 kilometre kala durdu.