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Haberler Dünya Wagner kalkışmasını Putin'in en yakınındaki isim biliyor muydu? New York Times'tan çarpıcı iddia

Wagner kalkışmasını Putin'in en yakınındaki isim biliyor muydu? New York Times'tan çarpıcı iddia

Rusya'daki Wagner ayaklanması dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Günlerce birinci manşet olan konu hakkında New York Times'tan dikkat çeken bir iddia daha geldi. Wagner kalkışmasının ABD tarafından önceden bilindiğini söyleyen gazete, şimdi de ABD istihbaratına bilgi veren yetkililerin üst düzey bir Rus generalin Prigojin'in Rusya'nın askeri liderliğine karşı isyan etme planları hakkında önceden bilgi sahibi olduğu bilgisini paylaştığını aktardı.

28.06.2023 11:54 - Son Güncelleme: 28.06.2023 11:54
Wagner kalkışmasını Putin’in en yakınındaki isim biliyor muydu? New York Times’tan çarpıcı iddia

Rusya Devlet Başkanı Putin siyasi hayatının en uzun 24 saatini geride bıraktı.

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Wagner kalkışmasını Putin’in en yakınındaki isim biliyor muydu? New York Times’tan çarpıcı iddia

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce askeri liderliğe sonra da Putin'e isyan bayrağı açtı.

Stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan alan Wagner hedefini ülkenin siyasi kalbi Moskova'ya çevirdi.

Wagner kalkışmasını Putin’in en yakınındaki isim biliyor muydu? New York Times’tan çarpıcı iddia

Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü devam ederken ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilke de sahne oldu

Moskova'nın çevresine savunma pozisyonları kazıldığı ve kentin olası bir saldırıya karşı hazırlandığı görüldü.

Wagner kalkışmasını Putin’in en yakınındaki isim biliyor muydu? New York Times’tan çarpıcı iddia

Dünyanın dakika dakika takip ettiği kriz Belarus'un araya girmesi ile çözüldü.

Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente sadece 200 kilometre kala durdu.

Wagner kalkışmasını Putin’in en yakınındaki isim biliyor muydu? New York Times’tan çarpıcı iddia

Prigojin, Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Hızla alevlenene ve aynı hızda sona eren İsyandan geriye pek çok cevapsız soru kaldı.

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