Rusya tehlikeli bir krizle karşı karşıya... Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Kremlin yönetimi arasındaki ipler koptu. Pek çok askeri analist bu durumu daha önceden tahmin etmişti. Peki, Rusya Savunma Bakanlığı'na karşı açık isyan başlatan Batı medyasında 'Putin'in şefi' olarak tanımlanan Yevgeny Prigojin kimdir?
PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. İlk olarak 2014 yılındaki Kırım krizinde adını duyuran grup, 2018 yılında Libya'daki çatışmalarda faaliyetlerine devam etti.
Geçtiğimiz sene 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşında ön cephelerde yer alan grup 'Putin'in özel ordusu' olarak biliniyordu.Wagner paralı asker grubun kurucusu Yevgeni Prigojin, yaklaşık olarak bir yıldır Rusya'nın en medyatik isimlerinden birisi. Ancak son dönemde Prigojin'in Rus Ordusunu hedef alan sözlerini nedeni ile işler değişti.
Başlangıçta sadece 1000 çalışanı olan Wagner bu sayıyı Ağustos 2017'de 5.000'e ve Aralık 2017'de 6.000'e yükseltti. Bugün ise grubun yaklaşık 25 bin askeri olduğu düşünülüyor.
Prigojin'in yaptığı açıklamalar, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik savurduğu hakaretler onu Rusya'nın en çok konuşulan isimlerinden birisi haline getirdi. Son iki günde ise tüm dünya gündemini yaptığı isyan girişimi ile sarstı.