



PUTİNÎN AŞÇISI OLARAK BİLİNİYORDU

Hatta Putin kendi doğum günlerini bile bu mekanda kutladı. Putin ve misafirlerine servisi Prigojin bizzat kendisi yapıyordu. Bu nedenle "Putin'in aşçısı" lakabını aldı.

Prigojin, daha sonra ise catering işine girdi. Kremlin'in tüm davetlerinde hizmet vermek artık onun göreviydi.

"Aşçı"nın kurduğu "Konkord" şirketi Putin ile yakınlığı kullanarak zamanla Petersburg'da, sonra ise Moskova'da tüm okulların yiyecek servisini üstlendi. Bunun yanı sıra 2000'li yılların başlarından itibaren inşaat işine de girdi ve St.Petersburg'da çok önemli devlet ihalelerini aldı.

Prigojin, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ile kendini yemek sektöründen çok daha farklı bir alanda konumlandırdı."Kremlin'in aşçısı"nın uzun süre inkar ettiği bir diğer organizasyonu da Wagner paralı asker grubuydu.