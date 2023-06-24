Titan mini denizaltında 5 milyarderin ölümüyle ilgili yeni iddia! Suikaste mi kurban gittiler?

Her şey 4 ay önce başladı! Çok etkili bir aile, OceanGate hisselerinin yüzde 60'ını aldı. Şirketin tahtına çıktı! İngiliz milyarder Hamish Harding ise sırlarını bildiği aileyi tehdit etmeye başladı.
Bunun üzerine ferman yazıldı! Basınca dayanıklı olmayan Titan adlı araç, bile bile ölüme yollandı! Mini denizaltı, daha enkazın yakınına bile inemeden basınçtan parçalandı. Harding ile beraberindeki 4 kişinin cesedi bile bulunamadı!
OYUNCAK PATLADI
Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı film ile hafızalara kazınan Titanik bir kez daha gündemde. Film ile popülaritesini daha da artıran gemi zengin turistlerin uğrak noktası haline gelmişti. İngiliz iş adamı Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood, oğlu Sulemon, Paul-Henri Nargeolet ve şirketin CEO'su Stockton Rush'ı taşıyan Titan geçtiğimiz Pazar günü Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.
Filmin yönetmeni James Cameron, Pazartesi günü bir patlama sesi duyulduğunu öğrendiğini söylemişti. Cameron, "Kaptan gemisinin önündeki buzlanma konusunda defalarca uyarıldı ve buna rağmen aysız bir gecede tam gaz buz alanına girdi. Titan da yeterli donanıma sahip değildi. Patlaması şaşırtıcı değildi. O aracın Titanik'e ulaşması mucize olurdu. Ben 33 kez titanik'e indim. Araçların hepsi son teknoloji ve özel yapımlardı. Bu onların yanında oyuncak gibi" dedi. Bu arada Washington Post, ilginç bir habere imza attı: