Titan mini denizaltında 5 milyarderin ölümüyle ilgili yeni iddia! Suikaste mi kurban gittiler?

Filmin yönetmeni James Cameron, Pazartesi günü bir patlama sesi duyulduğunu öğrendiğini söylemişti. Cameron, "Kaptan gemisinin önündeki buzlanma konusunda defalarca uyarıldı ve buna rağmen aysız bir gecede tam gaz buz alanına girdi. Titan da yeterli donanıma sahip değildi. Patlaması şaşırtıcı değildi. O aracın Titanik'e ulaşması mucize olurdu. Ben 33 kez titanik'e indim. Araçların hepsi son teknoloji ve özel yapımlardı. Bu onların yanında oyuncak gibi" dedi. Bu arada Washington Post, ilginç bir habere imza attı: