Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi! Yüzlerce göçmene değil denizaltıdaki 5 milyardere tüm kaynaklar seferber edildi

Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşım yapan İrlandalı gazeteci Vincent Browne de "Medyanın Titanik batiskafına olan saplantısı Akdeniz'deki boğulma olaylarına olan cılız ilgiyle ters düşüyor" ifadesine yer verdi.

BİDEN'DAN İKİLİ TAVIR

ABD Başkanı Joe Biden, tüm ekipmanları sağlayama hazır olduklarını ve çalışmaları dikkatle takip ettiğini açıklamıştı. Biden'ın konu göçmenler olunca bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.

OLAYI UNUTTUMAYA ÇALIŞIYORLAR İDDİASI

Medya bu iki olayın bu derece adaletsiz bir şekilde yer alması Batı'nın göçmen faciasını unutturmak için de bu şekilde ele aldığı yönünde iddialar ortaya atılmasına sebep oldu.

Katar'daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesinden Doç. Dr. Marc Owen Jones, Yunanistan'ın göçmenleri kurtarma konusundaki sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine yönelik araştırma talebini alıntılayarak, "İki olayla ilgilenen tüm kaynakları bildiğimi iddia edemem fakat iki şeyin gerekli olduğu görülüyor. Hem göçmenlerin yaşadığı trajedinin medyadaki yerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi hem de her iki arama-kurtarma çalışmasına ayrılan kaynakların karşılaştırılması" görüşünü paylaştı.

Bazı kuruluşların iki olayla ilgili haber sayıları karşılaştırıldığında ölen göçmenlere ilişkin haberlerin birkaç adet olduğu gözlenirken kayıp denizaltıyla alakalı haberlerin yüzlerle ifade edildiği dikkati çekti.