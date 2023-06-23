Batı'nın ikiyüzlülüğü tescillendi! Yüzlerce göçmene değil denizaltıdaki 5 milyardere tüm kaynaklar seferber edildi

Yunanistan açıklarında 14 Haziran'da 82 kişinin ölümüne ve 500'den fazla kişinin kaybolmasına neden olan tekne faciası ile Titanik'in enkazını görmek için turistik amaçlı denizaltıyla dalış yaptıktan sonra haber alınamayan grubun hikayelerine Batı medyasının farklı şekillerde ilgi gösterdiği görüldü.
Birbirine yakın zamanlarda denizlerde yaşanan iki olay, uluslararası gündeme ve sosyal medya içeriklerine hakim olurken, Batı medyasının olayları ele alış biçimi ve gösterdiği ilgi eleştirildi.
Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 14 Haziran'da Suriyeli, Mısırlı, Filistinli ve Pakistanlı göçmenleri taşıyan teknenin bilinmeyen bir nedenle alabora olmasıyla 82 kişi can vermiş, 500 civarında kişi ise kaybolmuştu.