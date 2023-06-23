Wagner'den Rusya'ya tehdit! Prigojin'den "Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz" açıklaması

Rusya tehlikeli bir gerginlikle karşı karşıya... Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve karşılık vermekle tehdit etti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.
Fotoğrafta: Moskova'da alınan önlemler. Zırhlı araçlar sokaklarda...
"PRİGOJİN'İ DERDEST EDİN" EMRİ
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı. Wagner üyelerine de 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Wagner'in kurucusu Prigojin'nden bomba bir çıkış daha geldi.
Prigojin, "Rus Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.
Telegram kanallarında paylaşılan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, şu ifadeler yer aldı:
"Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz."