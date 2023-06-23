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    • Dünya
    • 24.06.2023 04:10
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    • 24.06.2023 04:19
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    Wagner'den Rusya'ya tehdit! Prigojin'den "Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz" açıklaması

    Wagner’in kurucusu Prigojin, "Rus Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    Wagner’den Rusya’ya tehdit! Herkesi yok edeceğiz

    Rusya tehlikeli bir gerginlikle karşı karşıya... Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.

    Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve karşılık vermekle tehdit etti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.


    Fotoğrafta: Moskova'da alınan önlemler. Zırhlı araçlar sokaklarda...

    "PRİGOJİN'İ DERDEST EDİN" EMRİ
    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı. Wagner üyelerine de 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.



    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Wagner'in kurucusu Prigojin'nden bomba bir çıkış daha geldi.

    Prigojin, "Rus Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

    Telegram kanallarında paylaşılan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, şu ifadeler yer aldı:

    "Şu anda sınırı her yerde geçtik. Sınır güçleri savaşçılarımızı kucakladı. Şu anda Rostov'a giriyoruz. Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilin. Çocuklarla savaşmıyoruz. (Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Çocukları öldürmüyoruz. Çocukları eğitmeden cepheye atarak öldüren Şoygu. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz."



        Ayrıca yayılan kayıtlarda, şunlar da kaydedildi:

        "(Rus) Genelkurmay Başkanı, uçakları havalandırma ve sivillerin arabaları ve tırlar arasında giden konvoyumuza ateş açma talimatı verdi. Onun için kimi öldüreceği önemsiz. Onlar 1,5 yıldan fazla düşmanı öldürmenin yerine kendi sivillerini öldürüyor. Suç içerikli eylemleri yerine gitmekten vazgeçen pilotlara teşekkür ediyorum."
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        Wagner’den Rusya’ya tehdit! Herkesi yok edeceğiz
        Haberler Dünya Wagner'den Rusya'ya tehdit! Prigojin'den "Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz" açıklaması
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