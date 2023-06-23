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    • Dünya
    • 24.06.2023 03:52
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    • 24.06.2023 04:01
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    Rusya'da 'Wagner' ayaklanması! ABD topa girdi... "Gelişmeleri takip ediyoruz, Biden bilgilendirildi"

    Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma başlattı. Prigojin'in silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi" duyurusu yaptı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Rusya’da ’Wagner’ ayaklanması! ABD topa girdi...

    Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.

    Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve karşılık vermekle tehdit etti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.


    "PRİGOJİN'İ DERDEST EDİN" EMRİ
    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı. Wagner üyelerine de 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.

    "YOLUMUZA ÇIKAN HERKESİ YOK EDECEĞİZ"
    Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürüp "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" açıklamasını yaptı.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken ABD topa girdi...

    BEYAZ SARAY: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ, BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ
    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Rusya ve Wagner arasındaki krize ilişkin açıklama yaptı. Hodge, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

    Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini açıkladı.

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    Wagner’den Rusya’ya tehdit! Herkesi yok edeceğiz
    Haberler Dünya Rusya'da 'Wagner' ayaklanması! ABD topa girdi... "Gelişmeleri takip ediyoruz, Biden bilgilendirildi"
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