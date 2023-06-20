Yeni uyandılar! Batı basını: Göçmen faciasının sorumlusu Yunanistan

Yunanistan açıklarında 14 Haziran'da yaşanan ve son zamanların en ölümcül göçmen faciası olarak kayıtlara geçen felakete dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bozuk motoru ile yaklaşık 750 göçmen eşliğinde Libya'dan hareket eden teknenin alabora olması sonucu 79 kişi yaşamını yitirmişti. Dün bölgede 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Faciadaki toplam ölü sayısı 81'e çıktı. 104 kişinin kurtarıldığı felakette 500'den fazla göçmene ise hâlâ ulaşılamadı.