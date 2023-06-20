111 yıl sonra gelen ikinci felaket! Titanik enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu! Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding de yer alıyor

Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions tarafından Titanik'in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama çalışmaları devam ederken, söz konusu denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding'in olduğu ailesi tarafından doğrulandı.