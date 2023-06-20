111 yıl sonra gelen ikinci felaket! Titanik enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu! Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding de yer alıyor
Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltı dünya gündeminde büyük ses getirdi. Aralarında İngiliz milyarder Hamish Harding de bulunurken, denizaltını arama çalışmaları devam ediyor. ABD Sahil Güvenliği, denizaltının Titanik'in enkazına doğru dalışa başladıktan yaklaşık bir saat 45 dakika sonra iletişimin kesildiğini belirterek, denizaltının 24 saatten uzun bir süredir kayıp olduğunu ifade etti.
20.06.2023 01:24 - Son Güncelleme: 20.06.2023 01:32
Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding'in olduğu ailesi tarafından doğrulandı.
İngiliz basınında yer alan haberde, kaybolan denizaltının sahibi OceanGate Expeditions'ın CEO'su Stockton Rush'ın da denizaltıda olduğu iddia edildi.
Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions tarafından Titanik'in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama çalışmaları devam ederken, söz konusu denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding'in olduğu ailesi tarafından doğrulandı.