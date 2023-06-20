ABD, Titanik'in enkazına sefer yaparken kaybolan denizaltı için kurtarma sistemi gönderileceğini bildirdi

ABD Donanması, 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltının arama çalışmalarını desteklemesi için uzman ve kurtarma sistemi gönderileceğini bildirdi.
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CNN'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.
Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.
ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 40 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.
BİDEN, GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın da kaybolan denizaltıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ve Kanada'dan ekiplerin ortak arama çalışmalarına işaret ederek, Biden'ın ABD Sahil Güvenliğinin arama çalışmalarına devam etmesini istediğini aktardı.
Kirby, "ABD Donanmasının ihtiyaç duyulması ihtimaline karşın beklemede olduğunu" vurgulayarak, "ABD Başkanı dahil hepimizin aklı, gemideki mürettebat ve endişeli aile üyelerinde. Aramaya devam edeceğiz, arama çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.