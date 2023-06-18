Casus balon krizi sonrası bir ilk! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ile rekabet ve gerilimlerin arttığı dönemde Pekin'de

Son olarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile mevkidaşı Çin Gang arasında, ABD'li Bakan'ın talebiyle Pekin ziyareti öncesinde, 14 Haziran'da telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Blinken, ABD-Çin ilişkilerinin sorumlu şekilde yönetilebilmesi, yanlış hesaplama ve çatışmadan kaçınılabilmesi için iletişim kanallarını açık tutmanın önemine dikkati çekerken, Çin Gang, ABD'nin rekabet adına Çin'in iç işlerine karışmaya, güvenliğine ve temel çıkarlarına zarar vermeye son vermesi gerektiğini vurguladı.

TAYVAN BOĞAZI VE GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE ASKERİ GERİLİM

Diplomatik iletişimi yeniden kurmaya yönelik adımlar, balon krizindeki iletişim kopukluğu ile açığa çıkan askeri gerilimlerin kısa zamanda çözülebileceği anlamına gelmiyor.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun haziran başında katıldıkları Asya-Pasifik'in en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğundaki konuşmaları, iki ülkenin bölgesel güvenlik vizyonları arasındaki rekabeti ve sürtüşmeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'li Bakan Austin'in Çinli mevkidaşı ile Singapur'da düzenlenen forumda yüz yüze görüşme isteği Çin tarafından reddedilirken, forum öncesinde bir Çin savaş jetinin Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına ait devriye uçağına yönelik tehlikeli manevrasından iki ülke savaş gemilerinin forum sırasında Tayvan Boğazı'ndaki tehlikeli karşılaşmasına dek, iki ülke arasındaki askeri gerilimler tartışmalara damga vurdu.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM), 26 Mayıs'ta Çin'e ait bir J-16 savaş uçağının, 26 Mayıs'ta Güney Çin Denizi'nde ABD'ye ait RC-135 keşif uçağının burnunun önünde manevra yaparak kuyruk türbülansında kalmasına neden olduğunu duyurmuştu.

Forumdaki konuşmasında olayın, "Çin'in agresif ve profesyonellik dışı manevralarının" bir örneği olduğu yorumunu yapan Austin, "Her ülkenin uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmesini, yelken açmasını ve uçmasını güvenceye alma konusunda kararlıyız." dedi.

ABD Savunma Bakanı'nın konuşmasından saatler sonra Çin'e ait savaş gemisinin, Tayvan Boğazı'dan geçen ABD'nin Chung-Hoon muhribini taciz ettiği, pruvasından yaklaşarak yolunu kestiği bildirildi.

Çin Savunma Bakanı Li, forumda ertesi gün yaptığı konuşmada, olayla ilgili ABD tarafını suçlayarak, geçişin amacının "seyrüsefer serbestisi" değil "seyrüsefer hegemonyası" olduğunu savundu.