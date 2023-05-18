Fransa'da Clermont yüzde 90 oyla AK Parti dedi: Koltuk değnekleriyle oy kullanmaya geldiler

Fransa'da başkent Paris ve 5 kentte Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri gerçekleştirildi.
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Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes ve Bordo kentlerinde Türkiye'deki 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00'de sona erdi.
TÜRK SEÇMENLER ÜLKENİN FARKLI KENTLERİNDEN PARİS'E OY VERMEYE GELDİ
Paris'teki seçim merkezinde Ile-de-France bölgesinin yanı sıra Orleans, Reims, Tours, Dreux ve Dijon gibi kentlerden gelen Türk seçmenler oy kullandı.
Vatandaşların çok fazla beklemeden hızlı şekilde oy verebilmesi adına bu yıl ek önlemler alındı. Hafta içi 10 olan sandık sayısı, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 15'e çıktı. Böylelikle Paris seçim merkezinde hafta sonu aynı anda 40 kişi oy kullanabildi. Fransa'da resmi tatil olan 8 Mayıs'ta da vatandaşlar Paris'te 15 sandıkta oy verdi.
Polisin aldığı önlemler kapsamında, konsolosluğunun bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları araç trafiğine kapatıldı. Konsolosluğun çevresinde sabit polislerin yanı sıra devreye gezen polisler de bulundu.
TÜRK NÜFUSUNUN KALABALIK OLDUĞU STRAZBURG BAZI BÖLGELER TRAFİĞE VE ARAÇ PARKINA KAPATILDI
Yoğun Türk nüfusunun bulunduğu Strazburg'da seçmenler oy verdi. Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğunun Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Fransız yerel makamlarınca alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Strazburg Başkonsolosluğunun çevresindeki bazı bölgeler 6-9 Mayıs tarihlerinde trafiğe ve araç parkına kapatıldı.