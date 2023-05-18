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    • Dünya
    • 18.05.2023 13:31
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    • 18.05.2023 13:48
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    Fransa'da Clermont yüzde 90 oyla AK Parti dedi: Koltuk değnekleriyle oy kullanmaya geldiler

    Fransa'da başkent Paris ve 5 kentte Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri gerçekleştirildi. Fransa’nın Clermont kenti yüzde 90 oy oranıyla AK Parti dedi. Bir seçmen ise yürüyecek durumda olmamasına rağmen koltuk değnekleriyle oy kullanmaya geldi. Bu anları paylaşan bir vatandaş, "Bu arkadaşımız bu şekilde oyunu kullanmaya geldiyse Clermont-Ferrand da, biz bahane bulmadan gidip oyumuzu kullanalım Allah rızası için: Durum ve imkan meselesi değil, iman meselesi. Son tarih 9 Mayıs, Allah şifa versin." ifadelerini kullandı. Vatandaşların yüksek oradan seçime katılım göstermesi Fransız basınında da haber oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fransa’da Clermont yüzde 90 oyla AK Parti dedi!

    Fransa'da başkent Paris ve 5 kentte Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri gerçekleştirildi.

    FRANSA'DA CLERMONT YÜZDE 90 OYLA AK PARTİ DEDİ! | VİDEO İZLE

    Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes ve Bordo kentlerinde Türkiye'deki 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00'de sona erdi.

    TÜRK SEÇMENLER ÜLKENİN FARKLI KENTLERİNDEN PARİS'E OY VERMEYE GELDİ
    Paris'teki seçim merkezinde Ile-de-France bölgesinin yanı sıra Orleans, Reims, Tours, Dreux ve Dijon gibi kentlerden gelen Türk seçmenler oy kullandı.

    Vatandaşların çok fazla beklemeden hızlı şekilde oy verebilmesi adına bu yıl ek önlemler alındı. Hafta içi 10 olan sandık sayısı, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 15'e çıktı. Böylelikle Paris seçim merkezinde hafta sonu aynı anda 40 kişi oy kullanabildi. Fransa'da resmi tatil olan 8 Mayıs'ta da vatandaşlar Paris'te 15 sandıkta oy verdi.

    Polisin aldığı önlemler kapsamında, konsolosluğunun bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları araç trafiğine kapatıldı. Konsolosluğun çevresinde sabit polislerin yanı sıra devreye gezen polisler de bulundu.

    TÜRK NÜFUSUNUN KALABALIK OLDUĞU STRAZBURG BAZI BÖLGELER TRAFİĞE VE ARAÇ PARKINA KAPATILDI
    Yoğun Türk nüfusunun bulunduğu Strazburg'da seçmenler oy verdi. Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğunun Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Fransız yerel makamlarınca alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Strazburg Başkonsolosluğunun çevresindeki bazı bölgeler 6-9 Mayıs tarihlerinde trafiğe ve araç parkına kapatıldı.

        Engelli ve yaşlı vatandaşlar için söz konusu uygulamada esneklik sağlandı. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor. Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.

        Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderildi. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapıldı. 2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü sandığa gitmişti.


        YÜZDE 90'LA DESTEK
        Öte yandan Fransa'nın Clermont kenti yüzde 90 oy oranıyla AK Parti dedi. Şehir, yurt dışında en yüksek oy çıkan ikinci kent olurken seçim için sandık başına giden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

            GELİNLİKLE OY KULLANDI
            Bazı vatandaşlar düğün konvoyu oluşturup sandık başına gelirken, gelinliğiyle oy kullanan bir seçmen dikkatlerden kaçmadı.

            DURUM VE İMKAN MESELESİ DEĞİL, İMAN MESELESİ
            Bir seçmen ise yürüyecek durumda olmamasına rağmen koltuk değnekleriyle oy kullanmaya geldi. Bu anları paylaşan bir vatandaş, "Bu arkadaşımız bu şekilde oyunu kullanmaya geldiyse Clermont-Ferrand da, biz bahane bulmadan gidip oyumuzu kullanalım Allah rızası için: Durum ve imkan meselesi değil, iman meselesi. Son tarih 9 Mayıs, Allah şifa versin." ifadelerini kullandı.

            FRANSA'DA HABER KONUSU OLDU
            Vatandaşların yüksek oradan seçime katılım göstermesi Fransız basınında da haber oldu.

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