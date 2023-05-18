Fransa'da Clermont yüzde 90 oyla AK Parti dedi: Koltuk değnekleriyle oy kullanmaya geldiler

DURUM VE İMKAN MESELESİ DEĞİL, İMAN MESELESİ

Bir seçmen ise yürüyecek durumda olmamasına rağmen koltuk değnekleriyle oy kullanmaya geldi. Bu anları paylaşan bir vatandaş, "Bu arkadaşımız bu şekilde oyunu kullanmaya geldiyse Clermont-Ferrand da, biz bahane bulmadan gidip oyumuzu kullanalım Allah rızası için: Durum ve imkan meselesi değil, iman meselesi. Son tarih 9 Mayıs, Allah şifa versin." ifadelerini kullandı.