Fransa'da Clermont yüzde 90 oyla AK Parti dedi: "Koltuk değnekleriyle oy kullanmaya geldiler"

Fransa'da başkent Paris ve 5 kentte Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri gerçekleştirildi. Fransa’nın Clermont kenti yüzde 90 oy oranıyla AK Parti dedi. Bir seçmen ise yürüyecek durumda olmamasına rağmen koltuk değnekleriyle oy kullanmaya geldi. Bu anları paylaşan bir vatandaş, "Bu arkadaşımız bu şekilde oyunu kullanmaya geldiyse Clermont-Ferrand da, biz bahane bulmadan gidip oyumuzu kullanalım Allah rızası için: Durum ve imkan meselesi değil, iman meselesi. Son tarih 9 Mayıs, Allah şifa versin." ifadelerini kullandı. Vatandaşların yüksek oradan seçime katılım göstermesi Fransız basınında da haber oldu.