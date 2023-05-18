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    • Dünya
    • 18.05.2023 13:34
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    • 18.05.2023 15:21
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    Elon Musk Soros’a savaş ilan etti! Para kaybetmeyi göze aldı

    Twitter’ı satın aldığı günden beridir Demokrat Parti’nin karalama kampanyalarının hedefi haline gelen Tesla CEO’su Elon Musk, Tesla hisselerini satan 92 yaşındaki Macar Amerikalı Yahudi George Soros’a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Musk paylaşımında “Bana Magneto’yu hatırlatıyor. Medeniyetin dokusunu aşındırmak istiyor” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Elon Musk Soros’a savaş ilan etti!

    Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden ve Biden yönetiminin liberal düzeniyle çeşitli sorunlar yaşadığı bilinen Twitter'ın sahibi ve Tesla CEO'su Elon Musk, Demokrat Parti'nin destekleyicisi George Soros, hakkında sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.




    SOROS 132 BİN TESLA HİSSESİNİ SATTI
    Soros'a bağlı Soros Fund Management, 2022'de Tesla'nın 42 bin hissesini satın almıştı. Tesla hisseleri enflasyonun düşmeye başlaması ve faiz oranlarındaki artışların duraklaması yönündeki beklentiler arasında ilk çeyrekte yüzde 68 arttı. Elektrikli araç sektörüyle ilgili yatırımlarını azaltma kararı alan Soros'un basına göre 2022 sonunda elinde tuttuğu 132 bin Tesla hissesinin değeri 16 milyon dolardı. Soros, geçtiğimiz günlerde sahip olduğu tüm Tesla hisselerini elden çıkardı.


    TESLA HİSSLERİNİ SATAN SOROS'A SİNİRLENDİ
    Soros'un Tesla hisselerini satmasına sinirlenen ve şirketi değer kaybeden Musk, Soros ile X-Men'in kötü karakteri Magneto'yu karşılaştıran bir tweet attı ve "Soros bana Magneto'yu hatırlatıyor" diye yazdı.

    Eski Sovyetler coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmak ve ülke ekonomilerinin kaderleriyle oynamakla suçlanan Soros'u Sol görüşlü Gazeteci Brian Krassenstein, attığı tweetle savundu.





        Krassenstein, Magneto'nun, X-Men filmlerinin ve çizgi romanlarının kahramanlarına karşı çıkmak (ve bazen de yardım etmek) için manyetik alanları manipüle ettiği Marvel irfanında Holokost'tan sağ kurtulan biri olduğuna işaret ederek, Soros'un iyi niyetinden dolayı saldırıya uğradığını ifade etti.
        Musk, Krassenstein'ın Soros, hakkında yazdığı yazıya şu yanıtı verdi:

        İNSANLIKTAN NEFRET EDİYOR
        "Onların iyi niyetli olduğunu varsayıyorsun, ama değiller. O medeniyetin dokusunu aşındırmak istiyor. Soros insanlıktan nefret ediyor"
        Musk'ın ifadelerine tepki gösteren isim yalnızca Krassenstein olmadı. İftira ve Karalamayla Mücadele Birliği'nin CEO'su Osmanlı'yı Ermenilere karşı soykırım yapmakla suçlayan Jonathan Greenblatt da olaya dahil oldu.

        Greenblatt, Soros'un dünyadaki sorunların kaynağı olarak gösterildiğine işaret ederek, "Musk'ın Soros'u X-Men'in kötü karakteri Magneto ile karşılaştırması sadece üzücü değil, tehlikelidir. Musk'ın ifadeleri, Yahudi karşıtı komplolar tertip eden aşırılık yanlılarını cesaretlendirecektir." dedi.

        Greenblatt, ayrıca Musk'un Yahudi karşıtı cemaatlere saldırmaya çalışmakla suçladı.

        MUSK YAHUDİ DÜŞMANI İLAN EDİLDİ
        Musk'ın ifadelerine İsrail Dışişleri Bakanlığı da tepki vermekte gecikmedi. Bakanlığın Dijital Dairesi başkanı eski büyükelçi David Saranga "Yahudiler" şu anda Twitter'da trend olan konular arasında ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudileri hedef alan antisemitik komplolar ve nefret söylemi ile dolu." diye yazdı.




        İsrail Dışişleri Bakanlığı da Saranga'nın tweetini paylaştı. Musk ise birkaç saat önce yaptığı bir paylaşımda önce Soros'la ilgili tweetine atıfta bulunarak "Bu paylaşımdan dolayı özür dilerim." dedi.

            Musk, ardından yeni bir tweetle "Bu gerçekten de Magneto'ya haksızlık oldu." diye yazarak sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

            MUSK İFADELERİNİN ARKASINDA! "SONUCU PARA KAYBETMEKSE, ÖYLE OLSUN"
            Musk, olayın ardından CNBC'ye verdiği bir röportajda, "Söylemek istediğimi söyleyeceğim ve bunun sonucu para kaybetmekse, öyle olsun" dedi.

            Soros, hakkında attığı tweete ilişkin, "Bana Magneto'yu hatırlattığını söyledim." dİyen Musk, CNBC muhabiri David Faber'a ve yüksek sesle güldü.

            Faber, Musk'ın devam tweet'lerinden alıntı yaparak, "Medeniyetin dokusunu aşındırmak istediğini ve Soros'un insanlıktan nefret ettiğini söylediniz," dedi.

            Musk, "Evet, bence bu doğru. Bu benim görüşüm." diye konuştu.

            MUSK İLK KEZ LİNCE MARUZ KALMIYOR
            Musk, daha önce ABD ve Avrupa merkezli 26 sivil toplum kuruluşunun (STK) Twitter'da reklam veren şirketlere yönelik çağrı mektubu yayımlamasına yönelik tepki göstermişti.

            Yayınlanan mektupta şirketlerden reklam politikalarını, Musk'ın Twitter'da atacağı adımlar doğrultusunda yeniden düşünmeleri istendi. Bu STK'ları Hillary Clinton, Barack Obama ve George Soros'un finanse ettiği iddia edilmişti.

            REKLAM GELİRLERİ KESİLMİŞTİ
            Milyarder iş insanı, Twitter'ı boykot çağrısına "Sizi kim finanse ediyor?" şeklinde tepki gösterdi.

            Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın Pzifer, Mondalez, Coca Cola ve Unilever gibi 10'a yakın şirket reklam vermeyi kesmişti. Musk, bu durumun arkasında da George Soros'un olduğunu söylemişti.

            Hatta Musk, suçlamalarını ileri taşıyarak, Eski ABD Başkanı Barack Obama ile Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında soruşturma açılmasını istemişti.



                MAGNETO KİMDİR?
                Magneto, Stan Lee ve Jack Kirby tarafından oluşturulan Marvel çizgi romanında yer alan en kötü kahramanlardan biridir.

                Alfa seviyesinde bir mutanttır. İlk başlarda kötü bir mutant olarak karşımıza çıkan Magneto daha sonra iyilerin safında yer almıştır. Ancak Magneto kötü olduğu zaman X-Men ekibini zorlamıştır.



                SOROS VE MAGNETO'NUN ORTAK NOKTASI
                Macar asıllı Amerikalı milyarder, iş insanı George Soros Nazilerin Yahudilere yönelik soykırımı sırasında babasının temin ettiği sahte kimlikle hayatta kalmayı başararak, 1947'de İngiltere'ye göç etti.

                Magneto ise aslında Almanya'da dünyaya gelen bir Yahudi ailenin çocuğudur, gerçek adı ise Max Eisenhardt'dır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin baskısından kaçan Max ve ailesi Polonya'ya gider. Ancak Naziler orada Max ve ailesini yakalarlar. Naziler ailesini öldürmüştür ama Max'in mutant Güçleri yüzünden öldürmemişlerdir.

                Finansör, işletmeci ve girişimci olan Soros, 1956'da ABD'ye yerleşti ve bu ülkenin vatandaşı oldu. İnsan olarak doğan ancak manyetik alanları kontrol etme gibi insan üstü güçleri bulunan Magneto karakteri "Süper insanları" insan soyu yerine baskın hale getirmeyi amaçlıyor.

                İlk kurgulandığı günden bu yana karakterin kökenlerini ve motivasyonlarını detaylandıran senaristlere göre Magneto bir Holokost kurtulanı olarak süper insanları Holokost'a benzer bir kaderi yaşamaktan koruma kararlılığıyla hareket ediyor.

                Ayrıca yabancı kaynaklarda yer alan bazı bilgilere göre Soros'un daha önce 'Eski bir Nazi' olduğu iddia edilmişti. Bu iddiayı 2020 yılında Reuters haber ajansı yayınladıkları bir araştırma yazısı ile yalanlamıştı.

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