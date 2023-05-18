Elon Musk Soros’a savaş ilan etti! Para kaybetmeyi göze aldı



TESLA HİSSLERİNİ SATAN SOROS'A SİNİRLENDİ

Soros'un Tesla hisselerini satmasına sinirlenen ve şirketi değer kaybeden Musk, Soros ile X-Men'in kötü karakteri Magneto'yu karşılaştıran bir tweet attı ve "Soros bana Magneto'yu hatırlatıyor" diye yazdı.

Eski Sovyetler coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmak ve ülke ekonomilerinin kaderleriyle oynamakla suçlanan Soros'u Sol görüşlü Gazeteci Brian Krassenstein, attığı tweetle savundu.