Elon Musk Soros’a savaş ilan etti! Para kaybetmeyi göze aldı

Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden ve Biden yönetiminin liberal düzeniyle çeşitli sorunlar yaşadığı bilinen Twitter'ın sahibi ve Tesla CEO'su Elon Musk, Demokrat Parti'nin destekleyicisi George Soros, hakkında sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.
SOROS 132 BİN TESLA HİSSESİNİ SATTI
Soros'a bağlı Soros Fund Management, 2022'de Tesla'nın 42 bin hissesini satın almıştı. Tesla hisseleri enflasyonun düşmeye başlaması ve faiz oranlarındaki artışların duraklaması yönündeki beklentiler arasında ilk çeyrekte yüzde 68 arttı. Elektrikli araç sektörüyle ilgili yatırımlarını azaltma kararı alan Soros'un basına göre 2022 sonunda elinde tuttuğu 132 bin Tesla hissesinin değeri 16 milyon dolardı. Soros, geçtiğimiz günlerde sahip olduğu tüm Tesla hisselerini elden çıkardı.
TESLA HİSSLERİNİ SATAN SOROS'A SİNİRLENDİ
Soros'un Tesla hisselerini satmasına sinirlenen ve şirketi değer kaybeden Musk, Soros ile X-Men'in kötü karakteri Magneto'yu karşılaştıran bir tweet attı ve "Soros bana Magneto'yu hatırlatıyor" diye yazdı.
Eski Sovyetler coğrafyasındaki renkli devrimleri kışkırtmak, bunun için kendi Sivil Toplum Vakfı'nı kullanmak ve ülke ekonomilerinin kaderleriyle oynamakla suçlanan Soros'u Sol görüşlü Gazeteci Brian Krassenstein, attığı tweetle savundu.