İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın töreninde, yaklaşık 100 devlet başkanı da dahil olmak üzere 203 ülkeden uluslararası temsilciler boy gösterdi. Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.