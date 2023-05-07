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    Resmen king: 3. Charles tacını taktı | Artık resmen İngiltere Kralı oldu!

    56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu’nun başkanı ve bu ülkelerin 14’ünde aynı zamanda devlet başkanı olan Charles, taç giydi. Krallığını resmen ilan etti.

    Resmen king

    Kral Charles'ın taç giyme töreni de dünyanın dört bir yanında canlı izlendi.

    İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmen kral ilan edilmesi için Westminster Abbey Kilisesi'nde tören düzenlendi. Kral Charles törene gitmek üzere Buckingham Sarayı'ndan çıkış yaptıktan sonra halka selam gönderdi.

    İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın töreninde, yaklaşık 100 devlet başkanı da dahil olmak üzere 203 ülkeden uluslararası temsilciler boy gösterdi. Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.

        39. TAÇ GİYME TÖRENİ
        1066'dan itibaren Westminister Abbey'deki taç giyme törenlerinin 39'uncusu olduğu belirtildi. Kiliseye doğru yapılan 40 dakikalık kortej, yaklaşık 3 kilometrelik bir rotayı takip etti.

        Kral Charles, kraliyet ailesi üyeleri ve görevlilere, İngiliz ordusu ile İngiliz Milletler Topluluğu'na üye ülkelerin askerlerinden oluşan 1400 kişilik tören alayı eşlik etti. Törene ABD'yi temsil eden Jill Biden, torunu ile katılırken, Ukrayna'yı temsilen ise Zelenski'nin eşi Olena Zelenska geldi.

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        Haberler Dünya Resmen king: 3. Charles tacını taktı | Artık resmen İngiltere Kralı oldu!
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