Kral Charles'ın taç giyme töreni de dünyanın dört bir yanında canlı izlendi.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmen kral ilan edilmesi için Westminster Abbey Kilisesi'nde tören düzenlendi. Kral Charles törene gitmek üzere Buckingham Sarayı'ndan çıkış yaptıktan sonra halka selam gönderdi.
İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın töreninde, yaklaşık 100 devlet başkanı da dahil olmak üzere 203 ülkeden uluslararası temsilciler boy gösterdi. Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti.