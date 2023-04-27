Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! ABD dizisinde "böl yönet" planını madde madde açıkladılar

DÖRT BÖLÜMDE PARÇALA YÖNET

Ülkeye müdahale etme ve yönetme taktiklerini, "Bölüm bir, halkın medyaya olan inancını sars ki gerçeğin kendisinden şüphe etsin. Bölüm iki, toplumdaki bölünmeyi kutuplaştır. İnsanlar karşı tarafı insan gibi görmeyi bıraktığında insan hakları da ortadan kalkar. Bölüm üç, aydınları marjinalleştir. Bölüm dört, düzeni geri getirme kisvesi altında bir aday seç. Kontrol edilebilecek biri. Artık ülke senin" şeklinde özetleyen çarpıcı sahne oldukça dikkat çekti.

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