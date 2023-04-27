Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! ABD dizisinde "böl yönet" planını madde madde açıkladılar

Son yıllarda önemli bir güç haline gelen, küresel bir siyasi figür olarak varlığını ortaya koyan Türkiye'nin seçimlerine müdahale, küresel çete tarafından çeşitli yollarla yapılıyor.
GÜÇLÜ TÜRKİYE KÜRESEL ÇETENİN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güçlü bir konum edinen, milli enerji ve askeri teknoloji hamleleriyle dışa bağımlılığını sona erdiren, Rusya Ukrayna savaşında taraflar arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenerek barış diplomasisi konusunda büyük başarı gösteren Türkiye, terör ve teröre destek verenlere karşı kararlı duruşu ile birçok devlet için aşılmaz bir engel haline gelmiş durumda.
PKK terör örgütüne verdiği desteği sona erdirmemesi nedeniyle NATO üyeliğini onaylamadığı İsveç, ABD ve AB'den medet umarken Türkiye'nin üzerinde yaptırım uygulayamayan küresel çete, çareyi iç siyasete müdahale etmekte buluyor.
"HÜKÜMET DEĞİŞİRSE İSTEDİĞİMİZ OLUR" MESAJLARI
Seçim tarihinin açıklanmasından bu yana vaatleri ve istikrarı konusunda yetersiz bulduğu 7'li koalisyonu her şeye rağmen desteklemeye devam eden küresel çete, çeşitli yayın organları üzerinden algı operasyonları da sürdürüyor.