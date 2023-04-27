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    • Dünya
    • 27.04.2023 15:50
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    • 27.04.2023 16:37
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    Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! ABD dizisinde "böl yönet" planını madde madde açıkladılar

    14 Mayıs'taki seçimler, küresel güçlerin tüm ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Seçimlere sayılı günler kala Türkiye ile ilgili algı operasyonlarına ara vermeyen birtakım uluslararası kaynaklar, bir yandan 7'li koalisyonun ve terör örgütlerinin sözcülüğünü yaparken diğer yandan seçim sonrası senaryolarına yer vermeyi ihmal etmiyor. Demokrasi savunuculuğunu üstlenme adı altında seçimlere müdahil olarak korku ve kaos ortamı yaratan küresel çetenin "böl yönet" politikası, ABD dizisinde adım adım anlatıldı.

    takvim.com.tr
    Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi!

    Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinde geri sayıma devam ediyor. Yalnızca Türkiye için değil, küresel siyaset için de önemli sonuçlar barındıran 14 Mayıs öncesi, dünyanın gözü de Türkiye'de.

    Son yıllarda önemli bir güç haline gelen, küresel bir siyasi figür olarak varlığını ortaya koyan Türkiye'nin seçimlerine müdahale, küresel çete tarafından çeşitli yollarla yapılıyor.

    GÜÇLÜ TÜRKİYE KÜRESEL ÇETENİN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
    Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güçlü bir konum edinen, milli enerji ve askeri teknoloji hamleleriyle dışa bağımlılığını sona erdiren, Rusya Ukrayna savaşında taraflar arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenerek barış diplomasisi konusunda büyük başarı gösteren Türkiye, terör ve teröre destek verenlere karşı kararlı duruşu ile birçok devlet için aşılmaz bir engel haline gelmiş durumda.

    PKK terör örgütüne verdiği desteği sona erdirmemesi nedeniyle NATO üyeliğini onaylamadığı İsveç, ABD ve AB'den medet umarken Türkiye'nin üzerinde yaptırım uygulayamayan küresel çete, çareyi iç siyasete müdahale etmekte buluyor.

    "HÜKÜMET DEĞİŞİRSE İSTEDİĞİMİZ OLUR" MESAJLARI
    Seçim tarihinin açıklanmasından bu yana vaatleri ve istikrarı konusunda yetersiz bulduğu 7'li koalisyonu her şeye rağmen desteklemeye devam eden küresel çete, çeşitli yayın organları üzerinden algı operasyonları da sürdürüyor.

        ŞARTSIZ KOŞULSUZ İTAAT
        Demokrasi çağrısı adı altında, seçim sonrası Türkiye'de korku ikliminin ve bölünmenin hakim olacağı mesajları servis edilirken ABD ve AB'nin isteklerine koşulsuz şartsız itaat edecek bir hükümetin Türkiye'nin yararına olacağına ilişkin analizler de hız kesmiyor.

        İŞTE KÜRESEL ÇETENİN FORMÜLÜ
        Sistematik bir manipülasyon taktiği izleyen küresel çetenin uyguladığı formüle ilişkin çarpıcı bir örnek ise oldukça dikkat çekti. ABD yapımı Rabbit Hole isimli dizide, kontrol sisteminin maddeleri teker teker anlatıldı.

        Dünya halkları kontrol etme ve demokrasiyi altüst etme yeteneğine sahip güçlerin tehlikeli bir komplosunu ortaya çıkaran bir ajanın hikayesinin anlatıldığı dizide, dikkat çeken bir sahne yayınlandı.

        DÖRT BÖLÜMDE PARÇALA YÖNET
        Ülkeye müdahale etme ve yönetme taktiklerini, "Bölüm bir, halkın medyaya olan inancını sars ki gerçeğin kendisinden şüphe etsin. Bölüm iki, toplumdaki bölünmeyi kutuplaştır. İnsanlar karşı tarafı insan gibi görmeyi bıraktığında insan hakları da ortadan kalkar. Bölüm üç, aydınları marjinalleştir. Bölüm dört, düzeni geri getirme kisvesi altında bir aday seç. Kontrol edilebilecek biri. Artık ülke senin" şeklinde özetleyen çarpıcı sahne oldukça dikkat çekti.

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        Haberler Dünya Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemi! ABD dizisinde "böl yönet" planını madde madde açıkladılar
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