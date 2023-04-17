İngiliz The Guardian'a Türk seçmenden seçim cevabı: Erdoğan babamız gibi yerini kimse dolduramaz!

İngiltere merkezli The Guardiann gazetesi, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışıyla ilgili bir seçmenin görüşlerini paylaşırken, hiç beklemediği yanıtlar aldı.
23 yaşında olduğu belirtilen İflah Oluklu'nun, Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelerine yer verildi.
"BABA FİGÜRÜ GİBİ, YERİNİ KİMSE DOLDURAMAZ"
Oluklu'nun, yıllardır hükümetin başındaki isim olan Erdoğan'ın yerini muhalefet cephesinden kimsenin dolduramayacağına ilişkin sözleri paylaşıldı: