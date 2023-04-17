İngiliz The Guardian'a Türk seçmenden seçim cevabı: Erdoğan babamız gibi yerini kimse dolduramaz!

"ERDOĞAN'A ÖZGÜRCE OY VERİYORUZ, KÖRÜ KÖRÜNE DEĞİL"

Oluklu, konuşmasının devamında, Başkan Erdoğan'a oy verme davranışına da vurgu yaparken, "Özgür irademiz var ve ona göre oy veriyoruz." ifadesini kullandı.

"İnsanlar bizden, Erdoğan'a, AKP'ye oy verenlerden koyunmuşuz gibi bahsediyor, körü körüne oy veriyormuşuz gibi. Ama durum hiç de öyle değil, biz özgür seçime sahibiz ve ona göre oy kullanırız"