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    • Dünya
    • 17.04.2023 16:44
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    • 17.04.2023 17:04
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    İngiliz The Guardian'a Türk seçmenden seçim cevabı: Erdoğan babamız gibi yerini kimse dolduramaz!

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs seçimleri için son viraja girerken İngiliz Guardian gazetesinden dikkat çeken bir analiz geldi. Seçimler hakkında Türk halkının ne düşündüğünü soran gazete vatandaşların "Muhalefet içinde Erdoğan'ın yerini doldurabilecek kimse yok" dediğini yazdı. Öte yandan AK Parti seçmeninin muhalefet tarafından ötekileştirildiği için isyan ettiği de dile getirildi.

    takvim.com.tr
    İngiliz The Guardian’a Türk seçmenden seçim cevabı

    İngiltere merkezli The Guardiann gazetesi, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışıyla ilgili bir seçmenin görüşlerini paylaşırken, hiç beklemediği yanıtlar aldı.

    23 yaşında olduğu belirtilen İflah Oluklu'nun, Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelerine yer verildi.

    "BABA FİGÜRÜ GİBİ, YERİNİ KİMSE DOLDURAMAZ"
    Oluklu'nun, yıllardır hükümetin başındaki isim olan Erdoğan'ın yerini muhalefet cephesinden kimsenin dolduramayacağına ilişkin sözleri paylaşıldı:

        "Erdoğan bizim için Türkiye'de bir baba figürü gibidir. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Onu liderden uzaklaştırmanın imkansız olduğunu düşünmüyorum ama özellikle bu muhalefet içerisinde onun yerini doldurabilecek kimse yok"

        Erdoğan bizim için Türkiye'de bir baba figürü gibi. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor.

        Onu liderlikten uzaklaştırmanın imkansız olduğunu düşünmüyorum. Ama bilhassa bu muhalefet arasında onun yerini doldurabilecek kimse yok.

        "ERDOĞAN'A ÖZGÜRCE OY VERİYORUZ, KÖRÜ KÖRÜNE DEĞİL"

        Oluklu, konuşmasının devamında, Başkan Erdoğan'a oy verme davranışına da vurgu yaparken, "Özgür irademiz var ve ona göre oy veriyoruz." ifadesini kullandı.

        "İnsanlar bizden, Erdoğan'a, AKP'ye oy verenlerden koyunmuşuz gibi bahsediyor, körü körüne oy veriyormuşuz gibi. Ama durum hiç de öyle değil, biz özgür seçime sahibiz ve ona göre oy kullanırız"

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        Haberler Dünya İngiliz The Guardian'a Türk seçmenden seçim cevabı: Erdoğan babamız gibi yerini kimse dolduramaz!
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