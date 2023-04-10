İsrail'i yangın yerine çeviren protestoların ardından Netanyahu'dan geri adım: Savunma Bakanı Gallant'ı göreve iade etti

Netanyahu, "Önceki hükümet döneminde terör saldırılarının sayısı ikiye katlandı. Önceki hükümet, gaz alanlarını karşılığında hiçbir şey almadan düşmana teslim etti" dedi.

"DÜŞMANLARIMIZI YENECEĞİZ"

Söz konusu saldırılardan muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid'i suçlayan Netanyahu, "Aceleci davranmıyorum. Kararlı hareket ediyorum ve her şeyden önce sorumlu davranıyorum. İsrail halkı, size bu gece söylüyorum, bu tehditleri geri çevireceğiz ve düşmanlarımızı yeneceğiz. Bunu geçmişte yaptık ve yine yapacağız. Caydırıcılığı yeniden tesis edeceğiz, bize miras kalan zararları gidereceğiz" dedi.