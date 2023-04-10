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    • Dünya
    • 10.04.2023 23:18
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    • 10.04.2023 23:56
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    İsrail'i yangın yerine çeviren protestoların ardından Netanyahu'dan geri adım: Savunma Bakanı Gallant'ı göreve iade etti

    İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, reforma karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyurmasının ardından ülke çapında kitlesel protestolar ve grevlerde meydanlar savaş alanına döndü. Kontrolden çıkan eylemlerin ardından, 27 Mart'ta yargı düzenlemesini ertelediğini açıklayan Netanyahu, Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu.

    AJANSLAR
    Netanyahu’dan geri adım: Savunma Bakanı’nı göreve iade etti

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'deki son saldırılar ve ulusal güvenlik meseleleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

    "İSRAL TERÖR SALDIRISI ALTINDA"
    İsrail'in terör saldırısı altında olduğunu söyleyen Netanyahu, söz konusu saldırılardan bir önceki hükümeti sorumlu tutarak, önceki hükümetin İsrail'in düşmanlarını cesaretlendirdiğini ve zayıflık gösterdiğini iddia etti.

    Netanyahu, "Önceki hükümet döneminde terör saldırılarının sayısı ikiye katlandı. Önceki hükümet, gaz alanlarını karşılığında hiçbir şey almadan düşmana teslim etti" dedi.

    "DÜŞMANLARIMIZI YENECEĞİZ"
    Söz konusu saldırılardan muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid'i suçlayan Netanyahu, "Aceleci davranmıyorum. Kararlı hareket ediyorum ve her şeyden önce sorumlu davranıyorum. İsrail halkı, size bu gece söylüyorum, bu tehditleri geri çevireceğiz ve düşmanlarımızı yeneceğiz. Bunu geçmişte yaptık ve yine yapacağız. Caydırıcılığı yeniden tesis edeceğiz, bize miras kalan zararları gidereceğiz" dedi.

    GÖREVE İADE EDİLDİ
    Netanyahu, 26 Mart'ta tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyurmasının ardından geri adım atarak, Gallant'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

        Netanyahu, söz konusu kararı protestolar nedeniyle almadığını ifade ederek, İsrail'in güvenliği için yapılan her şey hakkında ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

        ULUSAL MUHAFIZ TEŞKİLATI
        Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'e tartışmalı yargı reformunun ertelenmesine destek vermesi halinde söz verilen "Ulusal Muhafız Teşkilatı"na verilen onay hakkında gelen bir soruyu cevapladı.

        Netanyahu, muhafızların "gerekli" olduğunu, "kimsenin milisleri olmayacağını" ve "sorumlu, düzgün, profesyonel bir güvenlik gücü" olacağını ifade etti.

            "SORUMLULUK ALMA ZAMANI GELDİ"
            Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösteren eski Başbakan Yair Lapid, "Bir basın toplantısı düzenleyip aşırılık yanlısı ve başarısız hükümetinin yol açtığı sorunlar için başkalarını suçlamak yerine (Netanyahu) ve bakanlarının sızlanmayı bırakıp nihayet sorumluluk alma zamanı geldi" dedi.

            "ANLAŞMA HİZBULLAH'LA DEĞİL"
            Eski Başbakan Naftali Bennett ise, Netanyahu'nun konuşmasını "liderlik dışı ve utanç verici" olarak nitelendirerek, önceki hükümetin Lübnan ile imzaladığı deniz sınırı ve doğal gaz anlaşmasının İsrail'in caydırıcılığına zarar verdiği yönündeki suçlamasını reddetti.

            Bennett, "Anlaşma Hizbullah'la değil, Lübnan'la yapıldı ve Hizbullah'ın şu anda yaptığı şeyin bu anlaşmayla hiçbir ilgisi yok. Başkalarını suçlamanın değil, liderlik zamanı" dedi.
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