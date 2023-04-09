Yunanistan Lavrion kampını kapatıyor: PKK kaçacak delik arıyor! YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin öldü mü?

KONVOYDA ABD ASKERLERİ DE VARDI

SDG saldırı haberini yalanladı ancak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada saldırı sırasında hedef alınan konvoyda üç ABD askeri personelinin de bulunduğunu belirtti. "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim" diyen ABD'li yetkili, "Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Açıklamasında Türkiye ve Mazlum Kobani'den bahsetmeyen Buccino, ABD personelinin güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Phil Ventura da benzer ifadelerle saldırıyı doğrularken ABD'nin DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de kalıcı yenilgiye uğratılması için yerel ortaklarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.



DÖRTLÜ ZİRVEDE GÜNDEMDE

Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi Suriye ve Irak'ta da sürüyor. Son zamanlarda Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yürütülen dörtlü zirvelerde de ana gündem maddelerinden bir tanesi terör örgütü PKK/ YPG ile mücade oluyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor ve terör örgütü PKK/YPG'yle ortak mücadele vurgusu yapıyor.