Yunanistan Lavrion kampını kapatıyor: PKK kaçacak delik arıyor! YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin öldü mü?

Türkiye'nin terör örgütleriyle her alanda mücadelesi aralıksız sürüyor. ABD ve Batı'nın desteklerine rağmen Türkiye, terör örgütü PKK'nın uzantısı olan Suriye merkezli YPG'ye de inlerini dar ediyor.
Son olarak YPG elebaşısı Mazlum Abdi'nin konvoyuna Süleymaniye'de insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildi. Bu ve diğer birçok operasyonun ardından PKK militanları başta Suriye ve Irak olmak üzere Avrupa'da da kaçacak delik arar hale geldi. Özellikle Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde son günlerde yaşanan olumlu hava, PKK'yı da iyice köşeye sıkıştırmaya başladı.
İLGİNÇ GEREKÇELER
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmişti. Panayotopulos, salı günü Türkiye'ye yaptığı ziyaret için "Mükemmel bir misafirperverlik, aile ortamı, pozitif bir samimiyet" tanımlarını kullandı. Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Yunan Kathimerini gazetesi ise farklı bir detaya yer verdi. Habere göre Atina yönetimi Lavrion Kampı'nın kapatılmasına karar verdi. Yunan Göç Bakanlığı, kampın "yaşamaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kademeli olarak kapatılacağını duyurdu. Türkiye söz konusu kampta terör örgütü PKK'lıların varlığından rahatsızlığını dile getiriyordu. Kampın kademeli boşaltılmaya başlandığı belirtilen haberde kararın Türkiye'yi de memnun edecek bir adım olacağı kaydedildi. Ankara dış politika ve güvenlik meselerinde taviz vermemesinin meyvelerini teker teker topladığı bir sürece girdi.