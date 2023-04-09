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    • Dünya
    • 09.04.2023 08:13
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    • 09.04.2023 08:31
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    Yunanistan Lavrion kampını kapatıyor: PKK kaçacak delik arıyor! YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin öldü mü?

    Türkiye'nin operasyonlarıyla Irak ve Suriye'de iyice köşeyen sıkışan terör örgütü PKK'nın eli Avrupa'da da zayıflıyor. NATO, İsveç'e baskısını artırırken kritik bir darbe de Yunanistan'dan geldi. Atina yönetimi, PKK'nın eğitim kampı olarak bilinen Lavrion'u kapatma kararı aldı. Öte yandan Irak’ın Süleymaniye kenti havalimanı yakınlarında önceki gün meydana gelen patlamadan terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki sözde komutanı Mazlum Kobani’nin kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    PKK kaçacak delik arıyor

    Türkiye'nin terör örgütleriyle her alanda mücadelesi aralıksız sürüyor. ABD ve Batı'nın desteklerine rağmen Türkiye, terör örgütü PKK'nın uzantısı olan Suriye merkezli YPG'ye de inlerini dar ediyor.

    Son olarak YPG elebaşısı Mazlum Abdi'nin konvoyuna Süleymaniye'de insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildi. Bu ve diğer birçok operasyonun ardından PKK militanları başta Suriye ve Irak olmak üzere Avrupa'da da kaçacak delik arar hale geldi. Özellikle Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde son günlerde yaşanan olumlu hava, PKK'yı da iyice köşeye sıkıştırmaya başladı.

    İLGİNÇ GEREKÇELER
    Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmişti. Panayotopulos, salı günü Türkiye'ye yaptığı ziyaret için "Mükemmel bir misafirperverlik, aile ortamı, pozitif bir samimiyet" tanımlarını kullandı. Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Yunan Kathimerini gazetesi ise farklı bir detaya yer verdi. Habere göre Atina yönetimi Lavrion Kampı'nın kapatılmasına karar verdi. Yunan Göç Bakanlığı, kampın "yaşamaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kademeli olarak kapatılacağını duyurdu. Türkiye söz konusu kampta terör örgütü PKK'lıların varlığından rahatsızlığını dile getiriyordu. Kampın kademeli boşaltılmaya başlandığı belirtilen haberde kararın Türkiye'yi de memnun edecek bir adım olacağı kaydedildi. Ankara dış politika ve güvenlik meselerinde taviz vermemesinin meyvelerini teker teker topladığı bir sürece girdi.

        NATO'DAN HAMLE
        Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Türkiye'nin tezlerini haklı çıkardı. Stoltenberg, PKK ile mücadele etmenin İsveç'in "kendi sokaklarında devam eden organize suçla mücadelesine" de yardımcı olacağını belirterek "Bu terör örgütleriyle İsveç gibi bir ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ olduğunu biliyoruz" demişti. NATO'nun da baskısı altında olan İsveç bu konuda yasalarını değiştirdi. Şimdi Türkiye, teröristleri iade etmesi gibi konularda İsveç'ten somut adımlar bekliyor.

        FRANSIZ BASININDAN İSYAN
        İsveç'te PKK'lı militanların bağış adı altında haraç toplamalarının da önüne geçiliyor. Benzer bir adım da Fransa'dan geldi. Fransa'da terör örgütü PKK mensubu 11 kişi, örgüte finansman sağlama ve zorla üye toplama suçlarından yargılanıyor. Her fırsatta PKK'ya kucak açan Fransa'da söz konusu davayı haberleştiren Fransız basını bile militanlara isyan etti. Haberlerde PKK'lıların şantajlarına yer verildi ve zorla para topladıkları belirtildi.


        YPG'NİN ELEBAŞI MAZLUM ABDİ'NİN KONVOYU VURULDU
        Militanları barındıkları yerlerde kaçacak yer ararken önceki gün Irak'ın Süleymaniye kentinde de terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin konvoyu vuruldu. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldi. Hedef alınan konvoyda teröristbaşı Mazlum Abdi ile birlikte üç ABD askeri personelinin bulunduğu ancak ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD destekli teröristbaşı Abdi'yi hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) operasyonu olduğunu yazdı. Sabah'ta yer alan habere göre, söz konusu patlama Türkiye'nin Türk hava sahasını Süleymaniye uçuşlarına kapatmasından günler sonra yaşandı.

            KONVOYDA ABD ASKERLERİ DE VARDI
            SDG saldırı haberini yalanladı ancak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada saldırı sırasında hedef alınan konvoyda üç ABD askeri personelinin de bulunduğunu belirtti. "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim" diyen ABD'li yetkili, "Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Açıklamasında Türkiye ve Mazlum Kobani'den bahsetmeyen Buccino, ABD personelinin güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Phil Ventura da benzer ifadelerle saldırıyı doğrularken ABD'nin DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de kalıcı yenilgiye uğratılması için yerel ortaklarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.


            DÖRTLÜ ZİRVEDE GÜNDEMDE
            Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile mücadelesi Suriye ve Irak'ta da sürüyor. Son zamanlarda Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yürütülen dörtlü zirvelerde de ana gündem maddelerinden bir tanesi terör örgütü PKK/ YPG ile mücade oluyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor ve terör örgütü PKK/YPG'yle ortak mücadele vurgusu yapıyor.

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            Haberler Dünya Yunanistan Lavrion kampını kapatıyor: PKK kaçacak delik arıyor! YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin öldü mü?
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