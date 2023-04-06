Mescid-i Aksa'ya yapılan alçak saldırıyı Türkiye lanetledi!

ERDOĞAN: KIRMIZI ÇİZGIMİZDİR

Başkan Erdoğan, "Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Alçak eylemleri kınıyor, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyorum" dedi. Bu arada gözaltına alınan 200 Filistinli, işgal altındaki Kudüs'te Motsadat Askeri Üssü'ne nakledildi.



İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başlayan protesto gösterilerinin önünü kesmek için bu skandal saldırı emrini verdiği iddia edildi.



Mescid-i Aksa'nın içinde namaz kılanlara ters kelepçe takan İsrail polisine tepki çığ gibi büyüyor.

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