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    Mescid-i Aksa'ya yapılan alçak saldırıyı Türkiye lanetledi!

    İşgalci İsrailliler, yine Mescid-i Aksa’ya saldırdı. Türkiye, saldırıyı lanetlediğini açıkladı. Mescid-i Aksa'nın içinde namaz kılanlara ters kelepçe takan İsrail polisine tepki çığ gibi büyüyor.

    Lanetliyoruz

    İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle yaraladı. Yaklaşık 200 Filistinli gözaltına alındı. 100'ü üzerinde Filistinli'nin de yaralandığı açıklandı.

    ERDOĞAN: KIRMIZI ÇİZGIMİZDİR
    Başkan Erdoğan, "Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Alçak eylemleri kınıyor, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyorum" dedi. Bu arada gözaltına alınan 200 Filistinli, işgal altındaki Kudüs'te Motsadat Askeri Üssü'ne nakledildi.

    İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başlayan protesto gösterilerinin önünü kesmek için bu skandal saldırı emrini verdiği iddia edildi.

    Mescid-i Aksa'nın içinde namaz kılanlara ters kelepçe takan İsrail polisine tepki çığ gibi büyüyor.

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    Haberler Dünya Mescid-i Aksa'ya yapılan alçak saldırıyı Türkiye lanetledi!
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