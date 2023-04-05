Finlandiya, 30 NATO üyesi ülkenin katılım protokolünü onaylamasının ardından 31. üye olarak NATO'ya katıldı. Finlandiya bayrağı, NATO Karargahı'nda göndere çekildi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün Finlandiya'nın resmi olarak NATO'ya katılacağını açıklamasının ardından bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda resmi tören düzenlendi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Finlandiya'nın NATO'ya katılım belgesini Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'ya teslim etti. Son olarak NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından NATO'ya 31. üye olarak kabul edilen Finlandiya'nın bayrağı NATO Karargahı'ndaki diğer müttefik ülkelerin bayraklarının yanında göndere çekildi. Törene Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün yanı sıra NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin açıklama yaptı. Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik eden Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Finlandiya'nın NATO'ya katılımı sürecinde Türkiye'nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO'nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır. Bir savunma örgütü olan NATO'ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır."