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    • Dünya
    • 28.03.2023 14:28
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    • 28.03.2023 14:31
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    Fransa'da bankalara 'vergi kaçakçılığı' operasyonu! Paris'te 4 bankanın genel merkezinde arama yapıldı

    ABD banka iflaslarıya sarsılırken bir bomba da Fransa'dan geldi. Fransa'da Ulusal Mali Savcılık Ofisi, Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında nitelikli kara para aklama ve yüksek oranda vergi kaçırma iddiasıyal arama başlattı.

    Fransa’da bankalara operasyon!

    Fransa'da Ulusal Mali Savcılık Ofisi ekipleri, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.

    (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında yapılan aramanın, Aralık 2021'de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.

    VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KARA PARA AKLAMA
    Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan "Cum-Ex" ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar yer alıyor.

    ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
    Le Monde gazetesinin 2018'de bankaların bu şekilde Fransa'yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğrattığına ilişkin haberi üzerine savcılık 2021'de ön soruşturma başlatmıştı.

    Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken "Cum-Ex"in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar avroya mal olduğu tahmin ediliyor.

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    Haberler Dünya Fransa'da bankalara 'vergi kaçakçılığı' operasyonu! Paris'te 4 bankanın genel merkezinde arama yapıldı
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