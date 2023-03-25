ABD'de iflaslar arka arkaya! Türkiye'de yeni yatırımlar yolda: BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay

ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu durdurmak adına yüklendiği faiz politikası ekonomik dengeleri kökünden sarstı. İstihdamın azaldığı ve küresel çapta tanınmış şirketler zarar açıkladığı tablo giderek ağırlaştı.
Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank da iflasını duyurmuştu. 2008 ekonomik krizinin ardından yaşanan en büyük iflas kararları küresel piyasaları da ateşlendirdi.
TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI
Türkiye pandemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna krizinin ardından enflasyonla mücadele adına faiz silahına sarılan ABD-Batı merkezli ekonomi politikalarının aksine, kendine has modeliyle farklı bir rota çizdi. Yüksek faiz prangasından kurtulan Türkiye istihdamın artış gösterdiği, ihracatın rekor kırdığı bir ekonomik tabloya sahip oldu.