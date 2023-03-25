ABD'de iflaslar arka arkaya! Türkiye'de yeni yatırımlar yolda: BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay

2 YENİ BANKA KURULUYOR

Ekonomik başarılar ulusal ve uluslararası yatırımcının güvenini topladı. Banka sektörü bu güvenden güçlü bir pay aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.