Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı dünya basını manşetlere taşıdı: "Beceriksiz 6'lı koalisyon"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.
TÜRKİYE 14 MAYIS'TA SANDIĞA GİDİYOR | VİDEO İZLE
Kararı imzalamasının ardından imza töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Buna göre inşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekilini seçmek için sandık başına gidecektir. Kararı imzaladım yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın kararı sonrası dünya basını Türkiye'deki seçimi manşetlerine taşındı.
FRANCE 24: "ÇOK GÜÇLÜ BİR SEÇMEN KİTLESİNE SAHİP"
Fransa'da yayın yapan France 24'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Çok güçlü bir seçmen kitlesine sahip" yorumunu yaparken, son anketlerde de oyların yüzde 40'ına sahip olduğu ve kazanmak için de bunun yeterli geleceğine vurgu yaptı.
6'LI KOALİSYONUN HİÇBİR PROGRAMI YOK
Altılı koalisyonun "beceriksizliğine" de işaret edilen haberde, "Muhalefet bir program formüle etmekte zorlanıyor. Ortak paydaları Erdoğan'ı devirmek, başkanlık rejimine son verip, parlamenter sisteme geri dönmek" denildi. Fransız yayın organı ekonomik ve sosyal konularda ise altılı koalisyonun hiçbir programı olmadığına dikkat çekilerek, "seçim sonrasına erteliyor ve sadece vaatlerde bulunuyorlar" denildi. Haberde ayrıca Başkan Erdoğan'ın kısa vadede Türkiye ekonomisini iyileştireceğinin de altı çizildi.