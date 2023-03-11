Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı dünya basını manşetlere taşıdı: "Beceriksiz 6'lı koalisyon"

FRANCE 24: "ÇOK GÜÇLÜ BİR SEÇMEN KİTLESİNE SAHİP"

Fransa'da yayın yapan France 24'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Çok güçlü bir seçmen kitlesine sahip" yorumunu yaparken, son anketlerde de oyların yüzde 40'ına sahip olduğu ve kazanmak için de bunun yeterli geleceğine vurgu yaptı.