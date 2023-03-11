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    • Dünya
    • 11.03.2023 17:07
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    • 11.03.2023 17:26
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    Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı dünya basını manşetlere taşıdı: "Beceriksiz 6'lı koalisyon"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Kararın ardından dünya basını Türkiye'de seçimi manşetlerini taşıdı. 6'lı koalisyondaki kaosa dikkat çekilen haberlerde Başkan Erdoğan'ın seçimlerde "Çok güçlü bir seçmen kitlesine sahip" olduğu bildirildi.

    takvim.com.tr
    Dünya manşetlere taşıdı: Beceriksiz 6’lı koalisyon

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.

    TÜRKİYE 14 MAYIS'TA SANDIĞA GİDİYOR | VİDEO İZLE

    Kararı imzalamasının ardından imza töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Buna göre inşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekilini seçmek için sandık başına gidecektir. Kararı imzaladım yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın kararı sonrası dünya basını Türkiye'deki seçimi manşetlerine taşındı.

    FRANCE 24: "ÇOK GÜÇLÜ BİR SEÇMEN KİTLESİNE SAHİP"
    Fransa'da yayın yapan France 24'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "Çok güçlü bir seçmen kitlesine sahip" yorumunu yaparken, son anketlerde de oyların yüzde 40'ına sahip olduğu ve kazanmak için de bunun yeterli geleceğine vurgu yaptı.




    6'LI KOALİSYONUN HİÇBİR PROGRAMI YOK
    Altılı koalisyonun "beceriksizliğine" de işaret edilen haberde, "Muhalefet bir program formüle etmekte zorlanıyor. Ortak paydaları Erdoğan'ı devirmek, başkanlık rejimine son verip, parlamenter sisteme geri dönmek" denildi. Fransız yayın organı ekonomik ve sosyal konularda ise altılı koalisyonun hiçbir programı olmadığına dikkat çekilerek, "seçim sonrasına erteliyor ve sadece vaatlerde bulunuyorlar" denildi. Haberde ayrıca Başkan Erdoğan'ın kısa vadede Türkiye ekonomisini iyileştireceğinin de altı çizildi.

        ERDOĞAN'IN SEÇİM İMZASI MANŞETŞERE TAŞINDI
        Yunan Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın seçimlere resmiyet kazandıran imzayı atmasını manşetten duyururken 6'lı koalisyonun anlaşmazlıklarla dolu bir süreç içinden zor çıktığına değindi.

        "KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"
        Yunan Protothema gazetesi, imza törenini manşete Başkan Erdoğan'ın sözleriyle taşıdı. Haberinde Erdoğan'ın, "Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü bir siyasi irade tarafından alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor" sözlerine de yer veren gazete Erdoğan'ın "Kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerine vurgu yaptı. Seçim anketlerinin sonuçlarına da yer veren gazete, AK Parti'nin her zaman olduğu gibi bu seçimleri de önde götürdüğünün altını çizdi.

        ABD merkezli Politico da gözünü Türkiye seçimlerine çevirdi. Başkan Erdoğan'ın imza törenini manşete taşıyan Politico, resmi seçim tarihinin kesinleştiğine dikkat çekti. Politico, Başkan Erdoğan'ın seçim konuşmasında depremin ardından yaşanan toparlanma ve birlik sürecine büyük yer verdiğinin de altını çizdi.

            "SON YILLARIN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ"
            ABD'li Washington Post gazetesi, Başkan Erdoğan'ın konuşmalarına geniş yer ayırdı. Erdoğan'ın imza konuşmasında Türkiye'deki deprem felaketine dikkat çektiğini söyleyen Washington Post, 14 Mayıs'ın Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı en önemli seçim olduğuna dikkat çekti.

            "ERDOĞAN ANKETLERDE YİNE ÖNDE"
            CNN Yunanistan, Başkan Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer ayırdı. Başkan Erdoğan'ın seçim belirsizliğine son noktayı koyduğunu vurgulayan CNN, anketlere de yer verdi. Türkiye genelinde yapılan anket sonuçlarının, her zaman olduğu gibi bir kez daha AK Parti'yi ve Erdoğan'ı işaret ettiğine yer veren CNN, 6'lı koalisyonun tüm çabalara rağmen geride kaldığına dikkat çekti.

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            Haberler Dünya Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı dünya basını manşetlere taşıdı: "Beceriksiz 6'lı koalisyon"
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