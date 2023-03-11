SEÇİM NE ZAMAN? Başkan Erdoğan'dan tarihi imza! 14 Mayıs 2023 hayırlı olsun!

Başkan Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etti. "Adaylık başvuru ücreti, depremzedelere bağışlanacak" dedi. CHP'li vekil Suzan Şahin'e de net cevaplar verdi:



Asrın felaketinde 47 binin üzerinde insanımız vefat etti. Türkiye'nin, enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü yok. Seçim gündemini geride bırakmamız şart. Kampanyalarımız da müziksiz olacak.

Bazıları 'İskenderun'da ne var?' diyor. Dürüst ol dürüst! Gemi var, çadır var, konteyner da var. Şimdi der ki 'İskenderun'a geldin mi?' Evet geldim! Sen bilmiyorsun! Biz dertliyiz ama bunların derdi de yok.

2023 YSK SEÇİM TAKVİMİ! Seçim takvimi nasıl ilerleyecek?