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SEÇİM NE ZAMAN? Başkan Erdoğan'dan tarihi imza! 14 Mayıs 2023 hayırlı olsun!

SEÇİM NE ZAMAN? Başkan Erdoğan'dan tarihi imza! 14 Mayıs 2023 hayırlı olsun!
11.03.2023 09:58

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs 2023 olarak ilan eden imzayı attı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da onayladı.

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Başkan Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etti. "Adaylık başvuru ücreti, depremzedelere bağışlanacak" dedi. CHP'li vekil Suzan Şahin'e de net cevaplar verdi:

Asrın felaketinde 47 binin üzerinde insanımız vefat etti. Türkiye'nin, enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü yok. Seçim gündemini geride bırakmamız şart. Kampanyalarımız da müziksiz olacak.

Bazıları 'İskenderun'da ne var?' diyor. Dürüst ol dürüst! Gemi var, çadır var, konteyner da var. Şimdi der ki 'İskenderun'a geldin mi?' Evet geldim! Sen bilmiyorsun! Biz dertliyiz ama bunların derdi de yok.

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