Yunanistan'ın bütçesi alarm veriyor: 800 milyon dolarlık F-35 projesi eleştirilerin hedefinde

Ta Nea haberinde şu ifadelere yer verdi:

Milli Savunma Bakanlığı'nın F-35'lerin tedariğine ilişkin anlaşmaya son olarak neleri ekleyeceği ise bir anlaşmazlık alanında gelişiyor. Daha spesifik olmak gerekirse, son zamanlarda patlak veren tartışma, tahmini ek maliyeti 600-800 milyon dolar olan Arz ve Bilgi Güvenliği anlaşması konusuyla ilgili.