Yunanistan'ın bütçesi alarm veriyor: 800 milyon dolarlık F-35 projesi eleştirilerin hedefinde

Filosuna F-35 savaş uçaklarını dahil etmeye hazırlanan Yunanistan'da altyapı krizi patlak verdi. Miçotakis hükümeti muhalefet ve basın tarafından sert sözlerle hedefe alındı.
800 MİLYON DOLARLIK DİKEN
Filosuna yeni nesil savaş uçağını katmaya hazırlanan ülkede altyapı krizi patlak verdi.
Söz konusu haberde "Tam operasyonel kullanım için gerekli altyapının inşaat programı üzerinde tartışma çıktı" denildi.
EK HARCAMA GEREKLİ
Ta Nea, F-35'lerin tam operasyonel hale gelmesi için 600 ila 800 milyon dolarlık ek bir harcamaya gerek olduğunu yazdı.