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    • Dünya
    • 22.02.2023 22:32
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    • 22.02.2023 23:38
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    Türkiye'den İsrail'e kınama: "Lanetliyoruz" | İsrail işgal altındaki Nablus'ta 11 Filistinliyi öldürdü 102 kişiyi yaraladı!

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail kuvvetlerince bugün (22 Şubat) Batı Şeria’daki Nablus şehrinde düzenlenen saldırı sonucunda aralarında yaşlı ve sivillerin de bulunduğu en az 10 Filistinli'nin hayatını kaybetmesini ve 100’den fazla kişinin yaralanmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." denildi. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 11'e çıktı. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktığı bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusunun Nablus kentinde 10 Filistinliyi öldürmesini şeker dağıtarak kutladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’den İsrail’e kınama: Lanetliyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskına ilişkin "şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadesini kullandı.

    Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail kuvvetlerince Batı Şeria'daki Nablus şehrinde düzenlenen saldırı sonucunda aralarında yaşlı ve sivillerin de bulunduğu en az 10 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına "şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadesiyle tepki gösterdi.

    Bölgede bir şiddet sarmalının önüne geçilebilmesi için İsrail makamlarının bu tür saldırıları ve provokasyonları süratle durdurmasının şart olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Baskında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

    HAYATINI KAYBEDENLERİN
    İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Nablus kentine düzenlediği baskınlarda yaralanan 66 yaşındaki Annan Şevket Inab yaşamını yitirdi.

    Açıklamada, böylece İsrail ordusunun Nablus kentinde düzenlediği baskında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yılbaşından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısının ise 62'ye ulaştığı kaydedildi.

    İSRAİL ORDUSUNDAN NABLUS'TA KATLİAM
    İsrail güçleri bu sabah, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

    Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 10 Filistinliyi öldürmüştü. Saldırıda 6'sı ağır 102 Filistinli yaralanmıştı.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği saldırıyı kınadı.

    Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da hukuk dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Nablus kentinde 10 masumu öldürerek insanlık suçu işleyen İsrail'i kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

    İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

    İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi. Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

    Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında biri çocuk 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.

        Bakanlık, yılbaşından bugüne İsrail askerlerinin veya Yahudi yerleşimcilerin ateş açması sonucu aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 61 Filistinlinin öldürüldüğünü aktardı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nablus'taki Filistinlilerin İsrail ordusunun zırhlı araçlarına taş ve boya attığı görüldü.

        İKİ GAZETECİ YARALANDI
        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise, İsrail güçlerinin gerçek mermiyle müdahalesinde 2 gazetecinin yaralandığı belirtildi.

        Bölgede İsrail güçlerinin baskını sırasında olaylar çıktı.

        İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri sabah saatlerinde Nablus'un Eski Şehir bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen aranan üç şüphelinin kaldığı evi kuşattı.

        Ordu birliklerinin silahlı çatışma sonucunda üç şüpheliyi etkisiz hale getirdiği vurgulandı. Öte yandan ordu birliklerinin bölgede silahlı kişilere ve molotof kokteyli atmaya çalışan kişilere ateş açtığı öne sürüldü.

        Şüphelilerin İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ve Nablus'taki silahlı direniş örgütü Aslanların İni grubuna mensup olduğu iddia edildi.

        İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Nablus Komutanı Muhammed Cuneydi lakaplı Muhammed Abdulfettah Abdulgani'nin İsrail askerlerince öldürüldüğünü duyurdu.

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        Aslanların İni grubuna mensup olduğu belirtilen ve öldürülen Hüssam Bessam İslim'e (24) ait olduğu ifade edilen ses kayıtları sosyal medyada paylaşıldı. İslim'in, "Sıkıntıdayız ancak teslim olmayacağız. Silahlarımızı vermeyiz. Şehit olarak öleceğim. Bizden sonra silahlarınızı bırakmayın." sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

        İsrail basınında, güvenlik birimlerinin herhangi bir misilleme saldırısına karşı teyakkuza geçtiği aktarıldı.

            YAHUDİ YERLEŞİMCİLER NABLUS'TA 10 FİLİSTİNLİNİN ÖLDÜRÜLMESİNİ "ŞEKER DAĞITARAK KUTLADI"
            İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusunun Nablus kentinde 10 Filistinliyi öldürmesini şeker dağıtarak kutladı.

            İsrail güçlerinin bu sabah Nablus kentine düzenlediği, 1'i çocuk 2'si yaşlı 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı kanlı baskının ardından Filistin genelinde yas tutulurken, yasa dışı yerleşimlerdeki fanatik Yahudi yerleşimciler ise kutlama yaptı.

            Bir grup Yahudi yerleşimci, ellerinde İsrail bayraklarıyla, İsrail ordusuna ait kontrol noktasının bulunduğu ve Batı Şeria'nın en yoğun kavşaklarından biri olan Nablus yakınlarındaki Zatara (Kfar Tapuah) kavşağına çıktı.

            Yahudi yerleşimcilerin, "Nablus'ta Arapları öldürdüler", "Her şey çok güzel" sözleri ile şarkılar söyleyerek dans ettiği görüntüler, AA kamerasına yansıdı.

            Yerleşimci grup, Filistinlileri tahrik etmek için yoldan geçen bazı sürücülere şeker dağıttı.

            Kavşak, Kfar Tapuah adlı yerleşim birimine çıkan güzargahta bulunuyor. Kfar Tapuah, İsrailli terörist lider Haham Meir Kahane'nin takipçilerinin yoğunluğuyla biliniyor. Kahane, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı 'Kah' hareketinin kurucusuydu.

            İSRAİL ORDUSUNDAN NABLUS'TA KATLİAM
            İsrail güçleri bu sabah, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

            Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 10 Filistinliyi öldürmüştü. Saldırıda 6'sı ağır 102 Filistinli yaralanmıştı.

            BATI ŞERİA'DAKİ YASA DIŞI YERLEŞİMLER
            İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

            Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

            Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

            Bölge halkı Filistinliler, sık sık İsrail askerlerinin desteğini alan ve çoğu silahlı fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerine maruz kalıyor.

                İSRAİL ORDUSU BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE AİT 4 EVİ YIKTI
                İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktığı bildirildi.

                Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim iline bağlı El-Velece köyüne orduya ait iş makineleriyle baskın düzenledi.

                İsrail askerleri, "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 3 evi yıktı. Velece köyünde yıkılan evlerden birinin sahibi olan Filistinli kadın Gadir el-Atraş, yaptığı açıklamada, evinin inşasını geçen yıl zor yaşam koşulları altında bitirdiğini söyledi.

                Atraş, eve taşındıktan hemen sonra İsrail makamlarının kendisine evin yıkım tebligatını ilettiğini ve İsrail mahkemelerine itirazda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını ifade etti.

                Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de ordunun desteklediği İsrail buldozerlerinin, Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha'nın batısındaki Ed-Duyuk et-Tahta köyündeki Astih bölgesine baskın düzenlediği belirtildi.

                Haberde, Kudüs sakinlerinden Filistinli Muhammed Avni Sıyam'a ait 170 metrekarelik iki katlı evin "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla yıkıldığı ifade edildi.

                İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.



                İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü 10 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Filistinlilerin naaşları Nablus'taki Refidiye Hastanesi'nden Şehitler Meydanı'na konvoyla getirilerek, buradan ailelerinin bulunduğu yerlere götürüldü.

                Nablus'un farklı bölgelerinde ailelerinin refakatiyle defnedilen cenazelere eşlik eden onlarca Filistinli, İsrail'in ihlallerine karşı sloganlar atarak Filistin bayrakları taşıdı.

                Bu arada Batı Şeria'daki ulusal ve İslami hareketler, öldürülen Filistinliler için yas tutmak amacıyla perşembe günü kapsamlı bir grev ilan ettiklerini duyurdu.

                Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürüldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

                Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "işgal güçlerinin, Nablus'a yönelik devam eden saldırısını" kınamıştı.

                Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden Filistin halkına yönelik işlenen suçları ve devam eden saldırıları durdurması için acilen harekete geçmesi ve aktif şekilde İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

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                Haberler Dünya Türkiye'den İsrail'e kınama: "Lanetliyoruz" | İsrail işgal altındaki Nablus'ta 11 Filistinliyi öldürdü 102 kişiyi yaraladı!
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