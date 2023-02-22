Türkiye'den İsrail'e kınama: "Lanetliyoruz" | İsrail işgal altındaki Nablus'ta 11 Filistinliyi öldürdü 102 kişiyi yaraladı!

Bölgede bir şiddet sarmalının önüne geçilebilmesi için İsrail makamlarının bu tür saldırıları ve provokasyonları süratle durdurmasının şart olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baskında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

HAYATINI KAYBEDENLERİN

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Nablus kentine düzenlediği baskınlarda yaralanan 66 yaşındaki Annan Şevket Inab yaşamını yitirdi.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun Nablus kentinde düzenlediği baskında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yılbaşından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısının ise 62'ye ulaştığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN NABLUS'TA KATLİAM

İsrail güçleri bu sabah, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 10 Filistinliyi öldürmüştü. Saldırıda 6'sı ağır 102 Filistinli yaralanmıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği saldırıyı kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da hukuk dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Nablus kentinde 10 masumu öldürerek insanlık suçu işleyen İsrail'i kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.