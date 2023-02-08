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    • Dünya
    • 08.02.2023 22:16
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    • 08.02.2023 22:39
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    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi uluslararası basında! "İtalya'daki depremden 250 kat daha fazla"

    Uluslararası basın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere geniş yer vermeye devam ediyor. Bölgede 200 yıldır büyük bir depremin işareti olmadığına işaret eden BBC'nin yanı sıra İngiliz basınından The Economist, "Bu depremi bu denli yıkıcı hale getiren birçok etken var. Bunlardan bir tanesi depremin şiddeti" ifadelerini kullandı. The Times gazetesi ise, İtalya'da 2016'da meydana gelen depremde 300 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ortaya çıkan enerji miktarının 250 kat fazla olduğu ve bunu sarsıntıları yüksek şiddetli artçıların takip ettiği vurgulandı. Öte yandan karşılaştırmalalı veriler yaşanan depremin 1995'te Japonya'da yaşanan ve yaklaşık 250 bin evin yıkıldığı depremden on kat daha yıkıcı olduğu ortaya koydu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İtalya’daki depremden 250 kat daha fazla

    Uluslararası basın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere geniş yer vermeye devam ediyor.

    Depremlere ilişkin anbean bilgi paylaşan BBC yayımladığı analiz haberde, 200'ü aşkın yıldır bölgede, bu ölçekte bir depremin olacağına yönelik bir uyarı işaretinin olmadığına dikkati çekti.

    En son 1822 yılında bölgede meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin artçılarının, yaklaşık bir yıl sürdüğü belirtilen haberde, aynı durumun Kahramanmaraş merkezli depremlerde de tekrarlayabileceği beklentisi aktarıldı.

    Depremin yıkıcı etkisinin irdelendiği The Economist'in haberinde, "Bu depremi bu denli yıkıcı hale getiren birçok etken var. Bunlardan bir tanesi depremin şiddeti." ifadelerine yer verildi.

    Deprem şiddetindeki her bir puanlık artışın, etkisini 32 kat artırdığı bilgisi paylaşılan haberde, sarsıntının yüzeye yakın bir noktada meydana gelmesinin yüzeydeki etkisini katladığı aktarıldı.

    The Times gazetesi de bölgenin tektonik tabakaların birleşim noktasında olması ve deprem nedeniyle bu tabakalarda meydana gelen sürtünmenin yıkıcı etkisine dikkati çekti.

        İtalya'da 2016'da meydana gelen depremde 300 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ortaya çıkan enerji miktarının 250 kat fazla olduğu ve bunu sarsıntıları yüksek şiddetli artçıların takip ettiği vurgulandı.


        YÜZYILIN EN BÜYÜK FELAKETİ! RAKAMLARLA KAHRAMANMARAŞ VE BÜYÜK HANSHİN-AWAJİ (KOBE) DEPREMİ
        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.

        Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.

        Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.

        Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.

            Peki rakamlar ne diyor? İşte rakamlarla Kahramanmaraş ve Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi karşılaştırması

            KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
            Sene: 6 Şubat 2023
            Büyüklük: 7,7 ve 7,6
            *Dünyanın en büyük iç depremlerinden biri olarak tarihe geçti.

            BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
            Sene: 17 Ocak 1995
            Büyüklük: 6,9
            *Japonyanın en yıkıcı depremlerinden biri

            KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
            Deprem Merkezi: Karada (yerleşim yerlerinin yakınında)
            Deprem merkezinin derinliği: 5 km be 16,4 km

            BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
            Deprem Merkezi: Denizin altında (Awaji adasının kuzey ucunda)
            Deprem merkezinin derinliği: 16 km

            KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
            Toplam kırılma süresi: 1-1,5 dakika
            Enerji miktarı: Kobe depreminin 10 katından daha fazla

            BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
            Toplam kırılma süresi: 20 saniye
            Enerji miktarı: Kahramanmaraş depreminden 10 kat daha düşük

            KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
            Kırılan fay uzunluğu: 400 kilometre
            *Dünyada bu denli büyüklükte bir kırılma ABD'de (1906) ve Kunlun'da (2001) yaşandı.
            Levhalarda yaşanan hareketlilik: Anadolu yarımadası batı yönünde 3 metre kaydı

            BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
            Kırılan fay uzunluğu: 40 kilometre
            Levhalarda yaşanan hareketlilik: Nojima fayının güney tarafı 1,5 metre sağa ve 1,2 metre aşağıya hareket etti

            KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
            Kullanılamaz hale gelen bina sayısı: Henüz bilinmiyor
            Yıkılan ev sayısı: 6 bin 444 (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)

            BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
            Kullanılamaz hale gelen bina sayısı: 400 bin bina
            Yıkılan ev sayısı: 250 bin

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Maddi hasar: Henüz bilinmiyor
                Can kaybı: 8 bin 574 (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Maddi hasar: 200 milyar dolar
                Can kaybı: 6 bin 400'ün üzerinde

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Doğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: Yok
                Yaralılar: 40 bin 910 (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Doğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: 500 civarında
                Yaralılar: 400 binin üzerinde

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Bölgenin yaklaşık nüfusu: 13 milyon
                İlk 24 saatte yapılanlar: 380 binin üzerinde kişi yurtlara yerleştirildi, enkaz altından 9 binin üzerinde insan kurtarıldı, Kızılay'ın kan stokları dolduruldu.

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Bölgenin yaklaşık nüfusu: 1,5 milyon
                İlk 24 saatte yapılanlar: 2 gün sonra ilk yardımlar ulaştı

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Bölgedeki bu büyüklükteki en son depremin tarihi: 1513 (500 yıllık enerji birikimi)
                Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: Henüz bilinmiyor

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Bölgedeki bu büyüklükteki en son depremin tarihi: 1596 (Keicho-Fushimi depremi)
                Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: 310 bin kişi

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Depremden sonra başlayan yangınların süresi: İskenderun Limanı konterner deposundaki yangın kontrol altına alındı. (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)
                Yanan alan: Henüz bilinmiyor

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Depremden sonra başlayan yangınların süresi: Yangınlar iki hafta sürdü. En büyük can kaybı yangınlar nedeniyle yaşandı.
                Yanan alan: 130 hektar yerleşim alanı ve 6000 bina

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ İLE 2020 ELAZIĞ DEPREMİ KARŞILAŞTIRMASI
                Tarih
                Elazığ: 24 Ocak 2020
                Kahramanmaraş: 6 Şubat 2023

                Şiddet
                Elazığ: 6,8
                Kahramanmaraş: 7,7 ve 7,6

                    Etkilediği alan
                    Elazığ: 10 bin 848 kilometrekare
                    Kahramanmaraş: 108 bin 812 kilometrekare

                    Etkilenen nüfus
                    Elazığ: 463 bin 726
                    Kahramanmaraş: 13 milyonu aşkın

                    Hasar alan bölge
                    Elazığ: Elazığ (Merkez, Sivrice) ve Malatya (Kale, Pütürge, Doğanyol)
                    Kahramanmaraş: 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye)

                    Can kaybı
                    Elazığ: 41
                    Kahramanmaraş: 8 bin 574 (08.02.2023 saat 13.51 itibarıyla)

                    Yaralı
                    Elazığ: 1631
                    Kahramanmaraş: 49 bin 133 (08.02.2023 saat 13.51 itibarıyla)

                    Yıkılan bina sayısı
                    Elazığ: 633
                    Kahramanmaraş: 6 bin 444 (08.02.2023 saat 13.51 itibarıyla)

                    Arama-Kurtarma personeli sayısı
                    Elazığ: 7 bin 245
                    Kahramanmaraş: 96 bin 770

                    Arama-Kurtarma aracı sayısı
                    Elazığ: 310
                    Kahramanmaraş: 5 bin 434

                    Mali destek
                    Elazığ: Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı 10 milyar TL
                    Kahramanmaraş: İlk etapta kurumlarca tahsis edilen kaynak 100 milyar TL

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                    İtalya’daki depremden 250 kat daha fazla
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