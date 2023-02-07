Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem 10 farklı ülkede hissedildi

Pazarcık ve daha sonra Elbistan ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen deprem sonrası birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra; Suriye, Irak, Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün, Yunanistan, Mısır, KKTC ve Rum Kesimi'nde de hissedildi. Suriye'nin Halep ve Hama şehirlerinde birçok bina çöktü. İlk belirlemelere göre 750 Suriyeli hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da sarsıntıyı hissedenler evlerini terk etti. Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da da hissedilen deprem sebebiyle insanlar can güvenliği endişesiyle evlerinden çıktı. Mısır'ın başkenti Kahire ve çevresinde hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye kadar sürerken halk arasında büyük endişe yarattı. Gazze, Tel Aviv, Girit, Lefkoşa ve Rum tarafında da birçok bölgede sarsıntı nedeniyle panik yapan halk sokağa çıktı.







Halep'in yakınlarında bir baba, 7 saat sonra çocuğunu enkazdan çıkarmayı başardı. Hayatının en acı en mutlu anını yaşayan baba, çocuğuna sevinç çığlığıyla hastaneye götürdü.



GRÖNLAND'DA DA HİSSEDİLDİ

Danimarka Jeoloji Enstitüsü, Türkiye'deki depremlerin yol açtığı sarsıntıların çok şiddetli olduğunu, Danimarka ve Grönland'da da sismik kayıtlara geçtiğini açıkladı.