İngiltere'nin zamanlaması manidar 'terör' uyarısı sonrası İstiklal'de bombalı saldırı! Akıllarda "Londra'nın parmağı mı var?" sorusu





DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Zamanlaması manidar olan bu ifadelerin alt metninde yer alan cümleler ise oldukça dikkat çekici.



Saldırıların ayrım gözekmeksizin yapılacağı bildirilen İngiliz kaynaklı açıklamada yabancılar tarafından ziyaret edilen yerler, kamu binaları, büyük etkinlikler veya büyük halka açık toplantıları etkileyen yerler işaret edildi.



Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı yapan İngiliz, İstanbul'da yabancıların uğrak yeri olan yerlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı ve "Terör grupları bazen bu saatlerde saldırı çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.