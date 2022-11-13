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    • 13.11.2022 21:02
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    • 13.11.2022 21:29
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    İngiltere'nin zamanlaması manidar 'terör' uyarısı sonrası İstiklal'de bombalı saldırı! Akıllarda "Londra'nın parmağı mı var?" sorusu

    İstanbul Beyoğlu'ndan bulunan İstiklal Caddesi'nde hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonrası dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları gelirken İngiltere makamlarının 3 gün önce yayımladığı uyarı metni gündem oldu. Zamanlaması manidar bir şekilde yapılan Londra kaynaklı açıklamada, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" dendi ve İstanbul'daki İngiliz vatandaşlarına uyarılar yapıldı. Bu açıklamayla eşgüdümlü olarak İstiklal Caddesi'ndeki kalleş bombalı saldırı 'İngiliz parmağı mı var?" sorusunu da akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İngiliz’in İstiklal’deki patlamada parmağı mı var?

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken devletin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'terör kokusu' var ifadelerini kullanarak banka bırakılan çanta ve şüpheli kadını işaret etti.




    Öte yandan olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

    İstiklal Caddesi'ndeki patlama tüm dünyada gündem olurken akıllara İngiltere makamlarının 3 gün önce yaptığı uyarı geldi.



    İNGİLTERE'DEN ZAMANLAMASI MANİDAR UYARI!
    İngiltere, Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarına terör saldırısına yönelik bir ikazda bulunmuş, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" açıklamasını yayımladı.

    Söz konusu açıklama İngiliz devlet kuruluşu olan "www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/terrorism" sitesinde paylaşıldı.



        DİKKAT ÇEKEN İFADELER
        Zamanlaması manidar olan bu ifadelerin alt metninde yer alan cümleler ise oldukça dikkat çekici.

        Saldırıların ayrım gözekmeksizin yapılacağı bildirilen İngiliz kaynaklı açıklamada yabancılar tarafından ziyaret edilen yerler, kamu binaları, büyük etkinlikler veya büyük halka açık toplantıları etkileyen yerler işaret edildi.

        Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı yapan İngiliz, İstanbul'da yabancıların uğrak yeri olan yerlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı ve "Terör grupları bazen bu saatlerde saldırı çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.



        Fotoğrafta: İngiliz makamlarının yaptığı zamanlaması manidar açıklamada paylaşılan terör risk haritası. Öte yandan haritada KKTC'ye yer verilmemesi net bir provokasyon olarak göze çarptı.

        Bu gelişmeden 3 gün sonra İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kalleş saldırı kafalarda soru işareti bırakırken akıllara "Bir nehirde iki balık kavga ediyorsa, bilin ki oradan az önce uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir" sözü geldi.
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        İngiliz’in İstiklal’deki patlamada parmağı mı var?
        Haberler Güncel İngiltere'nin zamanlaması manidar 'terör' uyarısı sonrası İstiklal'de bombalı saldırı! Akıllarda "Londra'nın parmağı mı var?" sorusu
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