İngiltere'nin zamanlaması manidar 'terör' uyarısı sonrası İstiklal'de bombalı saldırı! Akıllarda "Londra'nın parmağı mı var?" sorusu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken devletin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'terör kokusu' var ifadelerini kullanarak banka bırakılan çanta ve şüpheli kadını işaret etti.
Öte yandan olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
İstiklal Caddesi'ndeki patlama tüm dünyada gündem olurken akıllara İngiltere makamlarının 3 gün önce yaptığı uyarı geldi.
İNGİLTERE'DEN ZAMANLAMASI MANİDAR UYARI!
İngiltere, Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarına terör saldırısına yönelik bir ikazda bulunmuş, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" açıklamasını yayımladı.
Söz konusu açıklama İngiliz devlet kuruluşu olan "www.gov.uk/foreign-travel-advice/turkey/terrorism" sitesinde paylaşıldı.