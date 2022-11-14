İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir ABD'nin sözde akademisinden çıkmış!

Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye'den büyük bir darbe yiyen terör örgütü YPG, ölen kişilerin yerini doldurmak için ABD'den yardım alıyor.
Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye'den büyük bir darbe yiyen terör örgütü YPG, ölen kişilerin yerini doldurmak için ABD'den yardım alıyor.
Dünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristin, bu akademiden çıktığı belirtiliyor.
"ASLAN ASLANDIR HA DİŞİ HA ERKEK"
Bu arada ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutlamıştı.
Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın." ifadelerini kullanmıştı.
SOYLU: KABUL ETMİYORUZ
Bakan Soylu, "Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Gerekli açıklamalar yapıldı. Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. ABD Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Bu anlayışına kendi senatörlüğünden para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz. Bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı." dedi.
Soylu ayrıca, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi" ifadelerini kullandı.
ABD'DE HİLLARY CLİNTON'IN KIZINDAN YPG/PKK DİZİSİ
Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin 2021 yılında, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" terörist kadınları anlatan "Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" kitabının TV program haklarını aldığı kaydedilmişti.
KENDİ ŞİRKETİNİN AMACINA UYGUNMUŞ
Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade etmişlerdi.
Clinton yaptığı açıklamada "'Kobani'nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz." demişti.
ARALIK 2020'DE KURULMUŞTU
Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020'de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.