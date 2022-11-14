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    • 14.11.2022 12:18
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    • 14.11.2022 13:22
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    İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir ABD'nin sözde akademisinden çıkmış!

    İstiklal Caddesi’ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili Suriye uyruklu Ahlam Albashir yakalandı. Albashir, ifadesinde talimatın Kobani’den geldiğini itiraf etti. Albashir’in ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’yi eğitmek için kurduğu sözde akademiden çıktığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Terörist ABD’nin sözde akademisinden çıkmış!

    İstanbul Taksim'de meydana gelen patlama dünyada yankı uyandırırken; yakalanan kadın teröristin, emri Kobani'den aldığı ortaya çıktı.

    Bu da akıllara terör örgütü YPG'ye desteğini esirgemeyen Amerika'yı getirdi.

    Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye'den büyük bir darbe yiyen terör örgütü YPG, ölen kişilerin yerini doldurmak için ABD'den yardım alıyor.

    ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi eğitmek için tüm imkanlarını seferber ediyor.

    "KADIN ERKEK FARK ETMEZ BİZE SAVAŞÇI LAZIM"

    Terörist sevici ABD'nin, "kadın erkek fark etmez bize savaşçı lazım" diyerek sadece kadınlardan oluşan askeri akademisinden çıkanlar da eylemlerde boy gösteriyor.

        Dünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristin, bu akademiden çıktığı belirtiliyor.

        "ASLAN ASLANDIR HA DİŞİ HA ERKEK"

        Bu arada ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutlamıştı.

        Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın." ifadelerini kullanmıştı.

        AYNI AKADEMİDEN YETİŞTİ
        PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından ABD'nin açtığı akademiden özel istihbarat elemanı olarak yetişen Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashir de, Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.

            SOYLU: KABUL ETMİYORUZ
            Bakan Soylu, "Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Gerekli açıklamalar yapıldı. Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. ABD Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Bu anlayışına kendi senatörlüğünden para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz. Bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı." dedi.

            Soylu ayrıca, "Olay sonrası yapılan teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı, teröristin öldürülmesi yönündeydi. Ya kattan atın ya kanala atın denildi" ifadelerini kullandı.

            ABD'DE HİLLARY CLİNTON'IN KIZINDAN YPG/PKK DİZİSİ
            Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin 2021 yılında, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" terörist kadınları anlatan "Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" kitabının TV program haklarını aldığı kaydedilmişti.



                KENDİ ŞİRKETİNİN AMACINA UYGUNMUŞ
                Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade etmişlerdi.

                Clinton yaptığı açıklamada "'Kobani'nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz." demişti.

                ARALIK 2020'DE KURULMUŞTU
                Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020'de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.


                    BATI MEDYASINDAN SKANDAL DESTEK
                    Batı medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan DEAŞ terör örgütüne karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarında "savaşan" kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.
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                    Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir ABD'nin sözde akademisinden çıkmış!
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