Almanya'da 11 yaşındaki çocuklara sapkın eğitim! Eşcinsellik dayatması tepki çekti

HER KESİMDEN BÜYÜK TEPKİ VAR

Diğer örneklerde, "Zeynep, yanlış bedende doğduğunu düşünmektedir. Erkek gibi yaşayabilmek için bir an önce ameliyat olmak istemektedir. Paul kendini bildi bileli bir kadın gibi hissetmiştir. Sieter, biyolojik cinsiyetini cerrahi olarak düzeltip düzeltmeyeceğini henüz bilmiyor" denildi. Küçücük çocukların kafasına sapıkça düşüncelerin dayatılması, her kesimden büyük tepki aldı.