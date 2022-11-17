NE OLMUŞTU?

Almanya'da bir Türk bebeğin ailesinden alınarak LGBTİQ+ çifte verilmesi üzerine öz anne başvuru yaptı. Küresel sapkınlık projesi LGBTİQ+'nın Almanya'daki skandalına Ankara müdahele etti. Ailesinden koparılıp sapkın LGBTİQ+ ailenin yanına verilen 10 aylık Emir bebek, ısrarlı yayınlar sonrası, eşcinsellerden alınıp yurda yerleştirilmişti.

'HEP ARKAMDA DURDULAR'

Öte yandan anne Aygül K., başvurusunun ardından Sabah'a özel açıklamalarda bulunarak şunları dile getirmişti;

"Gençlik Dairesi'nin üstünde yoğun baskı oluştuğunu düşünüyorum. Haberden sonra Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği, bize avukat yönlendirdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Emir'in konusu ile şahsen ilgilendi. Bu konuda kendilerine müteşekkirim"

Haberlerin ardından sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı da aldığını ifade eden Aygül K., "Gençlik Dairesi ikinci bir hata yapmasın. Oğlumu bir Türk koruyucu aileye versinler ki Türk kültürü ve dilinden mahrum kalmasın. İlerde oğlumu evimi ve düzenimi kurduktan sonra yanıma almayı istiyorum" şeklinde konuşmuştu.