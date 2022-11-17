Almanya'da yaşayan A.K ve M.K çiftinin 10 aylık Emir bebeği öz ailesinden koparılıp eşcinsel bir aileye verilmişti. Alman hükümetinin imza attığı skandal karar gelen tepkilerin ardından gündeme oturmuştu. Ailenin Türk makamlara başvurarak yardım istemesi üzerine Türkiye devreye girdi. Bakanlığın 3 ay süren ısrarı sonuç verdi. Eşcinsel çiftten alınan Türk bebek, Türk koruyucu aileye verildi.
ANNE YARDIM İSTEDİ
Almanya'da yaşayan A.K., 27 Haziran 2022'de Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'na başvurarak, 30 Mayıs'ta koruma altına alınan ve ilgili kuruluşlarca koruyucu aile olarak bir eşcinsel çifte verilen 7 aylık bebeğiyle ilgili yardım istedi.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
10 aylık Türk bebeğin annesinin başvurusunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği devreye girdi. Ataşelik görevlilerinin bu süreçte anneye gereken yasal desteği sağladığı belirtilen bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ayrıca Alman makamlarıyla da irtibat kurarak E.K. adlı bebeğin bir Türk koruyucu aileye verilmesini talep etti.
EŞCİNSEL AİLEDEN TÜRK AİLEYE
Almanya'daki Türk koruyucu ailelerle ilgili Alman makamlara bilgi veren ataşelik görevlileri, bebeğin Türk koruyucu aileye verilmesinde ısrarcı oldu. Yaklaşık 3 ay süren girişimlerin ardından bebek 30 Eylül'de eşcinsel çiftten alınarak, Türk koruyucu aileye verildi.
NE OLMUŞTU?
Almanya'da bir Türk bebeğin ailesinden alınarak LGBTİQ+ çifte verilmesi üzerine öz anne başvuru yaptı. Küresel sapkınlık projesi LGBTİQ+'nın Almanya'daki skandalına Ankara müdahele etti. Ailesinden koparılıp sapkın LGBTİQ+ ailenin yanına verilen 10 aylık Emir bebek, ısrarlı yayınlar sonrası, eşcinsellerden alınıp yurda yerleştirilmişti.
'HEP ARKAMDA DURDULAR'
Öte yandan anne Aygül K., başvurusunun ardından Sabah'a özel açıklamalarda bulunarak şunları dile getirmişti;
"Gençlik Dairesi'nin üstünde yoğun baskı oluştuğunu düşünüyorum. Haberden sonra Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği, bize avukat yönlendirdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Emir'in konusu ile şahsen ilgilendi. Bu konuda kendilerine müteşekkirim"
Haberlerin ardından sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı da aldığını ifade eden Aygül K., "Gençlik Dairesi ikinci bir hata yapmasın. Oğlumu bir Türk koruyucu aileye versinler ki Türk kültürü ve dilinden mahrum kalmasın. İlerde oğlumu evimi ve düzenimi kurduktan sonra yanıma almayı istiyorum" şeklinde konuşmuştu.