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    • 17.11.2022 13:54
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    • 17.11.2022 15:24
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    Türkiye'nin Almanya'ya baskısı sonuç verdi! cinsel aileye verilen Emir bebek artık emin ellerde

    Almanya’da hükümet tarafından ailesinden koparılıp koruyucu aile olarak eşcinsel bir çifte verilen 10 aylık Emir bebek ile ilgili karar verildi. Bebeğin öz ailesinin başvurusunun ardından Türkiye harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimlerinin sonucunda eşcinsel aileden alınan bebek, Türk bir koruyucu aileye teslim edildi.

    AJANSLAR
    Almanya’da eşcinsel aileye verilen Emir için yeni karar

    Almanya'da yaşayan A.K ve M.K çiftinin 10 aylık Emir bebeği öz ailesinden koparılıp cinsel bir aileye verilmişti. Alman hükümetinin imza attığı skandal karar gelen tepkilerin ardından gündeme oturmuştu. Ailenin Türk makamlara başvurarak yardım istemesi üzerine Türkiye devreye girdi. Bakanlığın 3 ay süren ısrarı sonuç verdi. Eşcinsel çiftten alınan Türk bebek, Türk koruyucu aileye verildi.

    ANNE YARDIM İSTEDİ
    Almanya'da yaşayan A.K., 27 Haziran 2022'de Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'na başvurarak, 30 Mayıs'ta koruma altına alınan ve ilgili kuruluşlarca koruyucu aile olarak bir eşcinsel çifte verilen 7 aylık bebeğiyle ilgili yardım istedi.

    BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
    10 aylık Türk bebeğin annesinin başvurusunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Düsseldorf Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği devreye girdi. Ataşelik görevlilerinin bu süreçte anneye gereken yasal desteği sağladığı belirtilen bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ayrıca Alman makamlarıyla da irtibat kurarak E.K. adlı bebeğin bir Türk koruyucu aileye verilmesini talep etti.

    EŞCİNSEL AİLEDEN TÜRK AİLEYE
    Almanya'daki Türk koruyucu ailelerle ilgili Alman makamlara bilgi veren ataşelik görevlileri, bebeğin Türk koruyucu aileye verilmesinde ısrarcı oldu. Yaklaşık 3 ay süren girişimlerin ardından bebek 30 Eylül'de cinsel çiftten alınarak, Türk koruyucu aileye verildi.

    NE OLMUŞTU?
    Almanya'da bir Türk bebeğin ailesinden alınarak LGBTİQ+ çifte verilmesi üzerine öz anne başvuru yaptı. Küresel sapkınlık projesi LGBTİQ+'nın Almanya'daki skandalına Ankara müdahele etti. Ailesinden koparılıp sapkın LGBTİQ+ ailenin yanına verilen 10 aylık Emir bebek, ısrarlı yayınlar sonrası, cinsellerden alınıp yurda yerleştirilmişti.

    'HEP ARKAMDA DURDULAR'
    Öte yandan anne Aygül K., başvurusunun ardından Sabah'a özel açıklamalarda bulunarak şunları dile getirmişti;

    "Gençlik Dairesi'nin üstünde yoğun baskı oluştuğunu düşünüyorum. Haberden sonra Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği, bize avukat yönlendirdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Emir'in konusu ile şahsen ilgilendi. Bu konuda kendilerine müteşekkirim"

    Haberlerin ardından sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı da aldığını ifade eden Aygül K., "Gençlik Dairesi ikinci bir hata yapmasın. Oğlumu bir Türk koruyucu aileye versinler ki Türk kültürü ve dilinden mahrum kalmasın. İlerde oğlumu evimi ve düzenimi kurduktan sonra yanıma almayı istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

        KORUYUCU AİLE SİSTEMİ
        Türkiye'de bakanlık tarafından, çitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunun kısa veya uzun süreli üstlenilmesini kapsayan koruyucu ailelik sistemi uygulanıyor. Bu süreç bakanlığın denetim ve gözetiminde yürütülüyor. Yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde koruyucu ailelik uygulamasının yaygınlaşması amacıyla bakanlığa bağlı ataşelikler tarafından bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

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        Haberler Güncel Türkiye'nin Almanya'ya baskısı sonuç verdi! Eşcinsel aileye verilen Emir bebek artık emin ellerde
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