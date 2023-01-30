Ukrayna lideri Zelenski şimdi de Washington ve AB’ye füze için yalvarmaya başladı

Ukrayna-Rusya savaşı, adeta yeniden alevlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin tank isteğine, ABD ve Almanya olumlu cevap verdi. Her iki ülke onlarca tank göndereceğini bildirdi. Tam bu gelişmeler yaşanırken, Rus güçleri Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrine S-300 füzeleriyle saldırılar düzenledi. Volodimir Zelenski, saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını kaydetti. Benzer saldırıların önlenmesi ve Rus Ordusu'na 'dur' demek için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirtti. "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var" dedi.







KAÇAK YAŞIYO'RUS'

Ukrayna savaşı nedeniyle başlatılan kısmi seferberlikten kaçan 5 Rusya yurttaşı, Güney Kore'deki İncheon Uluslararası Havalimanı'na sığındı. Kaçak Ruslar'a günde sadece bir öğün akşam yemeği verildiği açıklandı.

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