İkiyüzlü İsveç: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı ifade özgürlüğü, Tevrat'a saldırı nefret suçu

AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ PES DEDİRTTİ

Dünya'da 1.6 milyar Müslüman'ın kutsal kitabı yakılırken sessizliğe bürünen Avrupa, söz konusu olan İsrail ya da kendi kutsalları olduğunda ayağa kalkıyor. İsrail bayrağı yakmak Avrupa'nın pek çok ülkesinde iki yıl hapis ile cezalandırılıyor. Ağır ceza veren ülkelerin başında Almanya, Danimarka ve İtalya geliyor.

2 YIL HAPSE MAHKÛM EDİYORLAR

2017'de sokaklarında İsrail bayrağının yakılması üzerine ceza yasasını değiştiren Almanya'da, İsrail bayrağını yakan iki yıla kadar hapis veya para ile cezalandırılıyor. Almanya gibi Danimarka ve İtalya'da da İsrail bayrağını yakana iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Avusturya'da İsrail bayrağını yakmanın cezası, 6 ay hapis

KUR'AN YAKMAYA CEZA YOK

Fransa bayrak yakmanın cezası 7500 euro veya hapis. İspanya'da ise bayrak yakmaya 7 ila 12 ay hapis cezası kesiliyor. Bu ceza paraya dönüştürülüyor. Bu ülkeler, İsrail ya da kendi bayrakları söz konusu olunca ağır yaptırımlar uygularken, Kur'an-ı Kerim'i yakmayı cezasız bırakıyor.