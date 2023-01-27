İkiyüzlü İsveç: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı ifade özgürlüğü, Tevrat'a saldırı nefret suçu

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
İsveçli makamların izni ve koruması dahilinde gerçekleşen skandal eyleme tepkiler sürerken Stokholm yönetiminin ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir gelişme yaşandı. İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.
Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.
PALUDAN'DAN SKANDAL EYLEM | VİDEO İZLE