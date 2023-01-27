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    • Dünya
    • 27.01.2023 07:24
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    • 27.01.2023 07:57
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    İkiyüzlü İsveç: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı ifade özgürlüğü, Tevrat'a saldırı nefret suçu

    Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçak saldırı, İslam dünyasının büyük tepkisini çekmişti. İsveç makamları saldırıyı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdikleri açıklamıştı. Rezaletin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç için NATO üyeliği kapısının kapandığını duyurmuştu. Türkiye'yi ve İslam dünyasını hedef alan provokasyonun ardından Avrupa'nın ikiyüzlü tavrı bir kez daha ortaya çıktı. İsrail'in İsveç Büyükelçisi, büyükelçilik önünde Tevrat yakma eyleminin İsveç yönetimi tarafından engellendiği söyledi. Öte yandan Kur’an-ı Kerim yakanları ‘fikir özgürlüğü’ deyip adeta ödüllendiren Avrupa, konu İsrail bayrağı olunca yasalarını değiştirdi. Almanya ve AB ülkelerinin çoğunda, İsrail bayrağı yakmanın cezası 2 yıl hapis. İşte Avrupa'nın sözde özgürlük anlayışı.

    takvim.com.tr
    İkiyüzlü İsveç: Tevrat’a saldırıya izin yok

    Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

    İsveçli makamların izni ve koruması dahilinde gerçekleşen skandal eyleme tepkiler sürerken Stokholm yönetiminin ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir gelişme yaşandı. İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.

    POLİS KORUMASINDA ALÇAK SALDIRI
    Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi.

    Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.

    PALUDAN'DAN SKANDAL EYLEM | VİDEO İZLE

        TEVRAT YAKMAK YASAK!
        Paludan'ın Kur'an yakmasına "özgürlük" söylemi adı altında izin veren İsveç yönetimi, İsrail Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan Tevrat yakma eylemine ise izin verilmediğini açıkladı.

        İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.

        Kulman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğin İsveç makamları önündeki girişimleri ve yerel Yahudi cemaatinin unsurlarıyla ortak faaliyetin ardından - aşırılık yanlısı organizatörlerin bir Tevrat parşömeni yakmayı planladıkları gösteriyi düzenleme talebini geri çekmelerinden mutluyuz." diyerek İsveç yönetimine teşekkür etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VETO
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO konusunda çok sert tepki gösterdi.

        "Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.

        AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ PES DEDİRTTİ
        Dünya'da 1.6 milyar Müslüman'ın kutsal kitabı yakılırken sessizliğe bürünen Avrupa, söz konusu olan İsrail ya da kendi kutsalları olduğunda ayağa kalkıyor. İsrail bayrağı yakmak Avrupa'nın pek çok ülkesinde iki yıl hapis ile cezalandırılıyor. Ağır ceza veren ülkelerin başında Almanya, Danimarka ve İtalya geliyor.

        2 YIL HAPSE MAHKÛM EDİYORLAR
        2017'de sokaklarında İsrail bayrağının yakılması üzerine ceza yasasını değiştiren Almanya'da, İsrail bayrağını yakan iki yıla kadar hapis veya para ile cezalandırılıyor. Almanya gibi Danimarka ve İtalya'da da İsrail bayrağını yakana iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Avusturya'da İsrail bayrağını yakmanın cezası, 6 ay hapis

        KUR'AN YAKMAYA CEZA YOK
        Fransa bayrak yakmanın cezası 7500 euro veya hapis. İspanya'da ise bayrak yakmaya 7 ila 12 ay hapis cezası kesiliyor. Bu ceza paraya dönüştürülüyor. Bu ülkeler, İsrail ya da kendi bayrakları söz konusu olunca ağır yaptırımlar uygularken, Kur'an-ı Kerim'i yakmayı cezasız bırakıyor.

            İSRAİL BAYRAĞINI YAKMAK YAHUDİ DÜŞMANLIĞI

            İŞTE ÜLKE ÜLKE CEZALAR

            ALMANYA
            Alman Ceza Kanunu'nun 104. maddesi (StGB 104 Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen auslaendischer Staaten) uyarınca, Yabancı bir devletin bayrağını söken, yakan veya tahrif eden kişi, iki yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılıyor. Ceza Yasası'nın bu maddesi, 2017 yılında ülke sokaklarında İsrail Bayrağı'nın yakılması sonrası apar topar değiştirildi. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.

            AVUSTURYA
            Avusturya Ceza Yasası'nın 317. maddesine göre, İsrail gibi yabancı ülke bayrağını yakmak altı aya kadar hapis veya 360 günlük hapis cezası ile cezalandırılıyor. Ülke bayrağına veya federal eyaletlerinden birinin bayrağına, ulusal marşa nefretle hakaret altı aya kadar hapis veya 360 gün hapis karşılığı para cezası öngörüyor. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.

            DANİMARKA
            Danimarka Ceza Kanunu'nun 110. maddesine göre, yabancı bir ulusa, devlete, bayrağına veya diğer tanınmış ulusal sembolüne veya Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi bayrağıyla alenen alay etmenin cezası, iki yıla kadar şartlı hapis cezası veya para cezası. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.


            KUR'AN-I KERİM'İ YAKMAK FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ

            FRANSA
            Fransa Ceza Kanunu'nun 433-5-1 maddesi, ülke bayrağı veya milli marşa alenen hakareti 7500 euro ve altı ay hapis ile cezalandırıyor. Diğer ulusal bayrakların imhasına ilişkin cezai düzenleme ise ceza kanununda kesin hükme bağlanmıyor. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.

            İSPANYA
            İspanya Ceza Kanunu'nun 543. maddesine göre, İspanya'yı, özerk topluluklarını, sembollerini veya amblemlerini alenen sözlü, yazılı veya fiziksel olarak aşağılayan herkes yedi ila 12 ay hapis karşılığı para cezası ile cezalandırılıyor. Diğer ulusal bayrakların imhasına ilişkin cezai düzenleme Fransa'daki gibi kesin hükme bağlanmıyor. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.

            İTALYA
            İtalya Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre, İsrail bayrağını veya amblemini yakan kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, ülke bayrağına saldırı ise 292. maddede ele alınıyor. Buna göre ulusal bayrak halka açık alanda yakılırsa 5 ile 10 bin euro ceza kesiliyor. Kur'an-ı Kerim yakmaya ceza yok.

            DİĞER ÜLKELER
            İngiltere, Hollanda ve Belçika, bayrak yakmayı ceza kapsamında bulundurmuyor.

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            Haberler Dünya İkiyüzlü İsveç: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı ifade özgürlüğü, Tevrat'a saldırı nefret suçu
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