



Walker, "kimseye söyleme" dediği bir gazeteci ile sohbetinin videoya alındığından habersizdi.



İşte Walker'ın itiraf gibi sözleri:



"Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Virüsü maymunlara enjekte ediyoruz. Böylece birbirlerini enfekte etmelerini sağlıyoruz. Onlardan topladığımız örneklerde virüsün daha tehlikeli mutasyona uğradığını görüyoruz. Dürüst olmak gerekirse, virüs Wuhan'da bu şekilde başladı. Bunu birçok kişi biliyor. Bu seçilmiş yapı mutasyonlarını daha güçlü hale getirmek için yapılıyor. Bununla ilgili devam eden araştırmalarımız sürüyor."