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    Pfizer direktörü Walker'dan şoke eden 'Koronavirüsü biz yaydık' itirafı: Varyantlar bizim için nakit ineği oldu

    Üç yıldır dünyayı kasıp kavuran ve 6.8 milyon kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs ile ilgili şok itiraf geldi. Pfizer direktörü Walker’ın, “Virüs Wuhan'da üretildi” dediği öğrenildi. Öte yandan Walker'ın videonun ortaya çıkmasıyla birlikte kayıplara karışması ve sosyal medya hesaplarının kapatılması dikkat çekti.

    Pfizer’dan şok itiraf: Koronavirüsü biz yaydık
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    Dünyada 2020'den bu yana yüz milyonun üzerinde kişinin ölümle burun buruna geldiği, 6.8 milyon kişinin de hayatını kaybettiği Coronavirüs ile ilgili, ilginç bir video servis edildi.

    Ünlü ilaç firması Pfizer'ın Araştırma ve Geliştirme Direktörlerinden Jordon Trishton Walker'ın ortaya çıkan videosu, Covid-19'la ilgili skandalları gözler önüne serdi.



    Walker, "kimseye söyleme" dediği bir gazeteci ile sohbetinin videoya alındığından habersizdi.

    İşte Walker'ın itiraf gibi sözleri:

    "Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Virüsü maymunlara enjekte ediyoruz. Böylece birbirlerini enfekte etmelerini sağlıyoruz. Onlardan topladığımız örneklerde virüsün daha tehlikeli mutasyona uğradığını görüyoruz. Dürüst olmak gerekirse, virüs Wuhan'da bu şekilde başladı. Bunu birçok kişi biliyor. Bu seçilmiş yapı mutasyonlarını daha güçlü hale getirmek için yapılıyor. Bununla ilgili devam eden araştırmalarımız sürüyor."



    Bu skandal video ortaya çıkınca Walker'ın Linkedin dahil tüm hesapları ortadan kaldırıldı.Kendisi de kayıplara karıştı.




        NAKİT İNEĞİ
        Walker, "Yeni mutasyon 'Yönlendirilmiş Evrim' yoluyla yapılacak. Virüs daha da güçlü hale gelecek. Delta ve Omicron gibi farklı COVID türevleri de şirketimiz için "nakit ineği" oldu. COVID, ileriye dönük de bizim için nakit ineği olmaya devam edecek. Varyantları laboratuvarda kontrollü olarak yapmayı seviyorlar. Halk arasında ortaya çıkarsa, aşı da hazır oluyor. Virüsler arttıkça ilaç şirketleri çok büyük paralar kazanacak." dedi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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