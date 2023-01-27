Dünyada 2020'den bu yana yüz milyonun üzerinde kişinin ölümle burun buruna geldiği, 6.8 milyon kişinin de hayatını kaybettiği Coronavirüs ile ilgili, ilginç bir video servis edildi.
Ünlü ilaç firması Pfizer'ın Araştırma ve Geliştirme Direktörlerinden Jordon Trishton Walker'ın ortaya çıkan videosu, Covid-19'la ilgili skandalları gözler önüne serdi.
Walker, "kimseye söyleme" dediği bir gazeteci ile sohbetinin videoya alındığından habersizdi.
İşte Walker'ın itiraf gibi sözleri:
"Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Virüsü maymunlara enjekte ediyoruz. Böylece birbirlerini enfekte etmelerini sağlıyoruz. Onlardan topladığımız örneklerde virüsün daha tehlikeli mutasyona uğradığını görüyoruz. Dürüst olmak gerekirse, virüs Wuhan'da bu şekilde başladı. Bunu birçok kişi biliyor. Bu seçilmiş yapı mutasyonlarını daha güçlü hale getirmek için yapılıyor. Bununla ilgili devam eden araştırmalarımız sürüyor."
Bu skandal video ortaya çıkınca Walker'ın Linkedin dahil tüm hesapları ortadan kaldırıldı.Kendisi de kayıplara karıştı.