Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin süresiz iptal kararı dünya manşetlerinde! Finlandiya'dan 4 yıl sonra U dönüşü

Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla zirve noktasını gören krizde, Ankara İsveç ve komşusu Finlandiya'ya NATO resti çekti. Rasmus Paludan adlı aşırı sağcı politikacının utanç verici eyleminin etkileri dalga dalga dünyaya yayılıyor. Türkiye, bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından İsveç'in NATO üyeliğine destek vermeyeceğini ilan etti.
Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği ve İstanbul'daki başkonsolosluk önünde gösteriler düzenlendi, İsveç bayrakları yakıldı. Protestolar Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu diğer ülkelere de uzandı. Irak, Yemen, Filistin Gazze, Malezya, Pakistan, Endonezya ve Afganistan gibi ülkelerde de gösteriler vardı.
Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, gösterilerde 'İsveç hükümetine ölüm' sloganları atıldığını bildiriyor. Bazı ülkelerde İsveç büyükelçiliklerinin kapatılması da istendi.
İsveç medyasından Aftonbladet gazetesi, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi'nin (Stram Kurs) lideri Paludan'ın İsveç'in NATO üyeliğini tehlikeye attığını yazdı. 'İsveç'e karşı dünya çapında protestolar' başlığını kullanan Aftonbladet, birçok ülkede geniş çaplı gösterilerin düzenlendiğini aktardı. Haberde ayrıca birçok ülkenin de İsveç'i kınadığı hatırlatıldı.