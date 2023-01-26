Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin süresiz iptal kararı dünya manşetlerinde! Finlandiya'dan 4 yıl sonra U dönüşü

Aftonbladet'te Kur'an yakılan gösteri için izin alan ve ücretini ödeyen Chang Frick'le Rasmus Paludan arasındaki tartışmanın detayları da var. Çarşamba günü "Kur'an yakmak benim fikrim değildi" diyen Paludan, bu kez de İsveç'ten davet aldığında kiminle konuştuğunu hatırlamadığını söyledi.

Paludan ve Frick'in birbirini suçladığını kaydeden Aftonbladet, Nyheter Idag haber sitesinin sahibi ve aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi'nin (SD) YouTube kanalı Riks'te sunuculuk yapan Frick'in Türk bayrağı yakılmasını teklif ettiğini de belirtti.