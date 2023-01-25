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    • Dünya
    • 25.01.2023 20:44
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    • 25.01.2023 21:06
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    İsveç tek kaldı! Finlandiya'dan üyelik için kritik adım: Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdılar

    NATO'ya üyelik için Madrid'de imzalanan üçlü muhtırada terörizmle mücadele ve suçluların iadesi konularında söz veren İsveç ve Finlandiya, geçen süreçte gerekli adımları atmadı. İsveç'in terör örgütü sempatizanlarının Türkiye'yi hedef alan saldırılarına göz yumması ve Stockholm büyükelçiliği önündeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıların ardından, NATO'ya üyeliği tamamen çıkmaza girdi. İsveç ile birlikte üye olma planları yapan Finlandiya, bu kararından vazgeçmiş durumda. 2019'dan bu yana Türkiye uygulanan silah ambargosunu kaldıran Finlandiya, üyelik sürecinin devam etmesi noktasında önemli bir adım attı.

    AJANSLAR
    Finlandiya, Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırdı

    Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan "askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığı duyuruldu.

    SATIŞ İÇİN LİSANS VERİLDİ
    Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği şartlardan biri olan silah ambargosunun kaldırılması konusunda İsveç'in ardında Finlandiya'da adım attı.

    Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uygulanan "askeri teçhizat ihracatı ambargosunu" kaldırıldığı duyurularak, Türkiye'ye silah satışı için lisans verildiği duyuruldu.

    İHRACAT YASAĞI KALDIRILMIŞTI
    Savunma Bakanlığının Özel Danışmanı Riikka Pitkanen basına yaptığı açıklamada, ihracat lisansının zırh için kullanılacak çeliğin Türk şirketine satılması ile ilgili olduğunu belirterek, "Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'ye ticari ihracat lisansı verilmedi" dedi.

    Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da Türkiye'ye askeri ihracat için yeni lisansları askıya almıştı. Geçtiğimiz sene eylül ayında ise İsveç, Türkiye'ye askeri ihracat yasağını kaldırmıştı.

        NATO ÜYELİĞİ ÇIKMAZA GİRDİ
        İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakereler, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylem ve terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği Türkiye karşıtı protestoların ardından çıkmaza girdi.

        İSVEÇ OLMADAN DEVAM
        Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya katılım sürecinde Finlandiya'nın İsveç ile aynı hızda ilerlemesi gerekip gerekmediği sorusuna, "Helsinki gerekirse bu stratejiyi yeniden düşünmeli. Elbette her iki ülkenin güvenliği açısından bakıldığında, bu kesinlikle bir numaralı seçenek" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜŞMELER İPTAL EDİLDİ
        Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. İptal kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatmasının ardından alındı.

            Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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