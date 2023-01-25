İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan ve skandalı finanse eden gazeteci Frick birbirine girdi! Kristersson'dan acı itiraf: "Aksi takdirde sonuçları olacak"





PARAYI VEREN FRICK KENDİNİ SAVUNDU

Frick, "Şahsen ben asla birini dini bir kitabı yakmaya veya bunu kendim yapmaya teşvik etmem." diyerek Paludan'a Türk bayrağı da yakabileceği önerisinde bulunduğunu söyledi. Frick, ona başka bir şey yapması önerisinde bulunmasına rağmen Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmak konusunda israr ettiğini belirtti.

"Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde bir eylem daha yapması halinde bunu destekleyecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Frick, "Düşünmeliyim, burada tehlikede olan çok şey var" dedi.