İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan ve skandalı finanse eden gazeteci Frick birbirine girdi! Kristersson'dan acı itiraf: "Aksi takdirde sonuçları olacak"

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.
SKANDALIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürmüştü. Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası deşifre oldu.
TEPKİLER SONRASI BİRBİRLERİNİ SUÇLAMAYA BAŞLADILAR
Eyleme ilişkin iğrenç detayları ortaya döken Frick, Türk bayrağı yakmayı önerdiğini iddia etti. Paludan, ise, "Kur'an-ı Kerim yakmak benim fikrim değildi" diyerek kendini savundu.
İSLAM DÜŞMANI PALUDAN KUR'AN-I KERİM YAKTI | VİDEO İZLE
NEDEN TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ?
İsveç basınında yer alan habere göre, Paludan Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmanın onların fikri olduğu vurgularken "Erdoğan'ın İsveç'te ifade özgürlüğünü etkileme girişimine iyi bir tepki olduğunu düşünüyorum." dediği ileri sürüldü.
TÜRKİYE PROVOKASYONU
Gazeteci Frick ise, ilk olarak Erdoğan'a karşı gösteri yapacak aktivistlerle temas kurduğunu ve sağcılarla da bir şey yapabileceğini merak ettiğini dile getirdi. Bir süredir PKK/YPG eylemleri ile ilgilendiğini ifade eden Frick, sağ kanattakileri de dinlediğini söyledi.