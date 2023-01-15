FETÖ destekçisi ABD'li Michael Rubin'den SİHA'ları karalama kampanyası: Satış yasağı koyalım

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Michael Rubin, şimdi de yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı harekete geçti.
"1945" adlı internet sitesi için makale yazan Rubin, "Ukrayna'nın ötesini düşünün: Türkiye'nin SİHA ihracatı tehdit" başlığını kullandı.
WASHİNGTON'DAN TÜRK SİHA'LARINA YAPTIRIM İSTEDİ
Türkiye'de üretilen SİHA'ların Afrika'dan Kafkasya'ya ve Libya'ya kadar sınır ötesi birçok noktada varlık gösterdiğini vurgulayan Rubin, Beyaz Saray ve ABD Kongresi'ne seslendi.
"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNE YAPTIRIM VAKTİ GELDİ"
Rubin, "Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatının yol açtığı istikrarsızlığı görmenin ve Türkiye'nin savunma sanayisini yaptırıma uğratmanın vakti geldi." dedi.