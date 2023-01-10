İlk uçuş tarihi öne çekilen Milli Muharip Uçak'a bir övgü de Çin'den: "Benzerlerinin çok üstünde"

Milli muharibin hızlanması, teknisyen arkadaşların sürpriz yapmasından kaynaklanıyor. Önce konsept olarak başladı. TUSAŞ, SSB ile imzaladı. 5 yıl önce başladı, 5 yılda buraya kadar geldi. Rüzgar tünelleri, malzeme testleri... Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim.

2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor.

İT DALAŞI YAPMIYOR

Motor takıyorsunuz, yakıt tanklarını kontrol ediyoruz. Hidrolikler kontrol ediliyor. Yakıt alacağız depolara ve motorları çalıştıracağız. İşleri çok güzel yaptığımızı gördük.