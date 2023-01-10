İlk uçuş tarihi öne çekilen Milli Muharip Uçak'a bir övgü de Çin'den: "Benzerlerinin çok üstünde"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden People's Daily, "Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı görücüye çıktı" başlığını attı. Haberde, Türkiye'nin hızla gelişen hava gücünden övgüyle bahsedilerek, yeni nesil savaş uçağının emsallerinden çok daha önde olduğu yazıldı.
"TÜRKİYE'NİN MİLLİ UÇAĞI BENZERLERİNİN ÇOK ÜSTÜNDE"
Orta ve kısa menzilli havadan havaya füze taşıyabilen uçak, Güney Kore ve Hindistan'ın geliştirdiği benzer nitelikteki uçaklardan üstün bulundu.
Makalede Türkiye'nin insansız hava araçlarına da yer verildi.
"Türkiye beşinci nesil savaş uçağı ve SİHA kombinasyonuyla hem insanlı hem de insansız bir hava muharebe sistemi oluşturmayı istiyor."
TARİH ÖNE ÇEKİLDİ
TUSAŞ CEO'su Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın uçuşunu 2025 için planladıklarını ancak çalışmaların hızlı seyretmesi ile bunu 2023'e çektiklerini duyurdu.
MONTAJ TAMAMLANMAK ÜZERE
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi, devam ediyor. İlk prototip uçağın montaj faaliyetleri ise tamamlanmak üzere.