Rusya-Ukrayna savaşında zorlu viraj: Gözler mayıs ayına çevrildi

Türkiye hem krizi bitirmek hem de Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası bir felaketi önlemek için çabalarını artırıyor. Rusya ile Ukrayna'nın mayıs ayında masaya oturma ihtimali yüksek

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREDE

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ateşkes ve nihai barışa ulaştırmak için somut çaba harcayarak ülkeler arasında önemli temaslara vesile oldu.