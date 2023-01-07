Rusya-Ukrayna savaşında zorlu viraj: Gözler mayıs ayına çevrildi

Türkiye hem krizi bitirmek hem de Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası bir felaketi önlemek için çabalarını artırıyor. Rusya ile Ukrayna'nın mayıs ayında masaya oturma ihtimali yüksek
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREDE
Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ateşkes ve nihai barışa ulaştırmak için somut çaba harcayarak ülkeler arasında önemli temaslara vesile oldu.
Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından Rusya, Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes (6-7 Ocak) ilan edeceğini duyurdu.
Başkan Erdoğan, görüşmelerinde savaşın insani boyuttaki etkisinin azaltılmasına yönelik telkinde bulundu ve can kayıplarından artan endişeyi dile getirdi.