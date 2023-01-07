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    • Dünya
    • 07.01.2023 08:05
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    • 07.01.2023 08:31
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    Rusya-Ukrayna savaşında zorlu viraj: Gözler mayıs ayına çevrildi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ateşkes ve nihai anlaşma ile sonlandırabilmek adına devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Volodimir Zelenski ile görüştü. Görüşmenin ardından Rusya geçiçi ateşkes kararı aldı. Ateşkesin ardından savaşın şiddetli şekilde süreceği bekleniyor. Ancak uluslararası kamuoyunda tarafların Mayıs ayında masaya oturabileceği belirtiliyor.

    Ukrayna’da gözler mayısta

    Türkiye hem krizi bitirmek hem de Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası bir felaketi önlemek için çabalarını artırıyor. Rusya ile Ukrayna'nın mayıs ayında masaya oturma ihtimali yüksek

    BAŞKAN ERDOĞAN DEVREDE
    Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ateşkes ve nihai barışa ulaştırmak için somut çaba harcayarak ülkeler arasında önemli temaslara vesile oldu.

    Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından Rusya, Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes (6-7 Ocak) ilan edeceğini duyurdu.

    Başkan Erdoğan, görüşmelerinde savaşın insani boyuttaki etkisinin azaltılmasına yönelik telkinde bulundu ve can kayıplarından artan endişeyi dile getirdi.

        KRİZ DERİNLEŞECEK
        Sabah gazetesinin haberine göre; geçici ateşkes talimatı pozitif bir gelişme olarak değerlendirilse de Zelenski ateşkes çağrısına ilişkin "Rusya, Noel'i Donbas'taki adamlarımızın ilerlemesini bir süreliğine durdurmak için kılıf olarak kullanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

        Bu bağlamda savaşın önümüzdeki günlerde daha da şiddetleneceği öngörülüyor. Savaş uzadıkça sorunların daha da derinleştiği kaydedilirken, iki tarafın masaya oturabileceği en yakın tarihin mayıs ayı olabileceği ifade ediliyor.

        İKİNCİ ÇERNOBİL YAŞANMASIN
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yangının reaktörlere sıçraması halinde Çernobil nükleer santral patlamasının en az 6 katı büyüklüğünde bir radyoaktif etkinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

            Zaporijya Nükleer Santrali konusu, Başkan Erdoğan'ın ağustos ayındaki Ukrayna ziyaretinde gündeme geldi.

            Türkiye bu görüşmeden sonra felaketin önlenmesi için çabalarını yoğunlaştırdı.

            Başkan Erdoğan, önceki gün Zelenski ile görüşmesinde Zaporijya konusunda Türkiye'nin diplomatik katkı sağlayabileceğini söyledi. Ukrayna, bölgedeki Rus mayınlarının tamamen temizlenmesi gerektiğini söylüyor.

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            Ukrayna’da gözler mayısta
            Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşında zorlu viraj: Gözler mayıs ayına çevrildi
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