Rus basınından Türkiye'ye büyük övgü: Batı ve Doğu Erdoğan'a bağımlı

Türkiye, son yıllarda etkinliğini giderek artırarak küresel bir aktör olma rolünü de sağlamlaştırdı. Askeri teknoloji atılımlarının yanı sıra imza attığı siyasi iş birlikleriyle de stratejik önemini artıran Türkiye, geçtiğimiz sene boyunca yürüttüğü diplomasi ilişkileri ile gündeme geldi.
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan siyasi krizleri ustaca ele alan Türkiye, gerek arabuluculuk rolü gerekse önayak olduğu siyasi anlaşmalar sayesinde küresel arenada birbiri ardına analizlere konu oldu.
"YERİ DOLDURULAMAZ"
Dünyaya diplomasi dersi veren Türkiye ile ilgili yeni bir analiz, Rusya'dan geldi. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, manşettenden yayınladığı analizinde dikkat çeken ifadeler kullandı.