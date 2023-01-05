Rus basınından Türkiye'ye büyük övgü: Batı ve Doğu Erdoğan'a bağımlı

Türkiye'nin, Rusya ve Batılı ülkeler arasında devam eden krizde vazgeçilemez bir rolü olduğunu vurgulayan analiz, enerji konusuna da değindi.

Krivoşoyev, Türkiye'nin Rusya ile Batı arasındaki enerji krizinde gaz dağıtma rolü dahil birçok konuda öne çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan öncülüğünde imzalanan Tahıl Anlaşması'na da yer veren gazete, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılmak için başvurusundaki kararlı duruşuna da yer vererek NATO'da önemli bir söz sahibi olduğunu vurguladı.