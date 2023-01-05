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    • Dünya
    • 05.01.2023 17:26
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    • 05.01.2023 17:33
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    Rus basınından Türkiye'ye büyük övgü: Batı ve Doğu Erdoğan'a bağımlı

    Türkiye'nin attığı adımlar stratejik önemini perçinlerken, küresel bir aktör haline de gelmesini sağladı. Koronavirüs pandemisi ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere üstlendiği rol ile adeta diplomasi dersi veren Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. Rusya'nın önde gelen gazetesi Kommersant, Başkan Erdoğan'ın başarılı politikasını manşetine taşıdı.

    Rus basınından Türkiye’ye büyük övgü

    Türkiye, son yıllarda etkinliğini giderek artırarak küresel bir aktör olma rolünü de sağlamlaştırdı. Askeri teknoloji atılımlarının yanı sıra imza attığı siyasi iş birlikleriyle de stratejik önemini artıran Türkiye, geçtiğimiz sene boyunca yürüttüğü diplomasi ilişkileri ile gündeme geldi.

    Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan siyasi krizleri ustaca ele alan Türkiye, gerek arabuluculuk rolü gerekse önayak olduğu siyasi anlaşmalar sayesinde küresel arenada birbiri ardına analizlere konu oldu.

    "YERİ DOLDURULAMAZ"
    Dünyaya diplomasi dersi veren Türkiye ile ilgili yeni bir analiz, Rusya'dan geldi. Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, manşettenden yayınladığı analizinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

        "Batı ve Doğu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağımlı hale geldi" yorumunda bulunana gazete, Başkan Erdoğan için "Yeri doldurulamaz" ifadesini kullandı.

        "ERDOĞAN 2022'NİN EN BAŞARILI SİYASETÇİSİ"
        Kirill Krivoşoyev imzalı analizde, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana çatışmanın tarafları arasında neredeyse tartışmasız arabulucu statüsünü korumaya devam ettiği için Erdoğan'a 2022'de dünyanın en başarılı siyasetçisi denilebilir" yorumları öne çıktı.

        Krivoşoyev, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi güçlü bir konuma getirdiğini vurgulayarak, sürekli olarak barışın bir an önce sağlanması gerektiğine ilişkin sözlerini öne çıkardı.

        Türkiye'nin, Rusya ve Batılı ülkeler arasında devam eden krizde vazgeçilemez bir rolü olduğunu vurgulayan analiz, enerji konusuna da değindi.

        Krivoşoyev, Türkiye'nin Rusya ile Batı arasındaki enerji krizinde gaz dağıtma rolü dahil birçok konuda öne çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan öncülüğünde imzalanan Tahıl Anlaşması'na da yer veren gazete, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılmak için başvurusundaki kararlı duruşuna da yer vererek NATO'da önemli bir söz sahibi olduğunu vurguladı.

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        Haberler Dünya Rus basınından Türkiye'ye büyük övgü: Batı ve Doğu Erdoğan'a bağımlı
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