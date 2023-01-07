Prens Harry’nin itirafları dünyayı sarstı! 'Sünnet' sözleri olay oldu! 'Gerçek babası' Kral Charles değil mi?

Tüm dünya, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın itiraflarıyla çalkalanıyor. Online bir platforma yayınlanan belgeselleriyle çok konuşulan Harry ve Meghan çifti, Kraliyet Ailesi'ne savaş açmalarıyla gündeme gelmişti.

Kraliyet Ailesi üyeleri tarafından "ihanete uğradıklarını" söyleyen Prens Harry'nin yarattığı deprem, bu kez bir kitapla devam ediyor.

SÜNNET AÇIKLAMASI DÜNYAYI SARSTI

"Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala ifşa olan içeriğiyle gündeme gelen Prens Harry'nin yeni söylemleri İngiltere'de çok konuşuldu.