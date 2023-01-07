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    • Dünya
    • 07.01.2023 13:51
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    • 07.01.2023 15:14
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    Prens Harry’nin itirafları dünyayı sarstı! 'Sünnet' sözleri olay oldu! 'Gerçek babası' Kral Charles değil mi?

    İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşen Prens Harry, otobiyografik kitabı içindeki itiraflarla dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" sözlerinin yer aldığı kitapta daha çarpıcı detayların yer aldığı ortaya çıktı. Kitabında hem ağabeyi hem de kendisinin sünnetli olduğunu dile getiren Harry, gerçek babasının Kral Charles olmayabileceği yönündeki cümleleriyle hem İngiltere'nin hem dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

    takvim.com.tr
    Prens Harry’nin itirafları dünyayı sarstı!

    Tüm dünya, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın itiraflarıyla çalkalanıyor. Online bir platforma yayınlanan belgeselleriyle çok konuşulan Harry ve Meghan çifti, Kraliyet Ailesi'ne savaş açmalarıyla gündeme gelmişti.

    Kraliyet Ailesi üyeleri tarafından "ihanete uğradıklarını" söyleyen Prens Harry'nin yarattığı deprem, bu kez bir kitapla devam ediyor.

    SÜNNET AÇIKLAMASI DÜNYAYI SARSTI
    "Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala ifşa olan içeriğiyle gündeme gelen Prens Harry'nin yeni söylemleri İngiltere'de çok konuşuldu.

    Geçtiğimiz gün basına sızan "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" sözleriyle büyük tepki toplayan Harry, bu kez "sünnet" açıklamalarıyla konuşuldu.

    Prens Harry kitabında, hem kendisinin hem de abisi Prens William'ın sünnetli olduklarını söyledi. Harry'nin babası Kral Charles ile iki amcasının da sünnetli olduğu söylentileri gündeme geldi.

        İngiliz Kraliyet Ailesi geleneklerine göre sünnet edilme geleneği 150 yıldır devam ediyor. Bu işlemin, Hazreti Davut'un soyundan geldiğine inanılan Kraliyet Ailesi'nde bunun yeni bir haber olmadığı söyleniyor.

        BEBEKLİĞİMDEN BU YANA SÜNNETLİYİM
        Tahtın şimdiki sahibi Kral III. Charles'ın, Londra Yahudi cemaatinin hahamı Jacob Snowman tarafından sünnet edildiği söyleniyor. Ülke basınında yıllardır kendisi ve abisi William'ın sünnetli olup olmadıklarıyla ilgili son noktayı koyan Harry, bebekken sünnet edildiğini söyledi.

        Prens Harry'nin kitabındaki bir diğer ayrıntının ise babası Charles'la olan dedikodularla ilgili. Annesi Prenses Diana ile babası Kral Charles'ın başarısız bir evlilik yürütmüş olduğu bilinirken yıllar içinde her ikisinin de evlilik dışı ilişkileri olduğu gündeme gelmişti.

        GERÇEK BABASI CHARLES DEĞİL Mİ?
        Harry'nin babası Charles, 2005'ten bu yana şimdiki eşi Camilla'yla evli bulunuyor. Charles'ın Diana ile boşanmasına gerekçe olarak da Camilla'yla olan ilişkisi gösteriliyordu.

            Konuyla ilgili de itiraflarda bulunan Harry, kendisinin ve abisinin babalarına Camilla ile evlenmemesi için yalvardıklarını söyledi.

            "Çünkü babamın annemi Camilla ile aldatması nedeniyle acı çekmiştik" ifadelerini kullanan Harry, babası ile ilgili de şoke eden bir açıklamada bulundu.

            Annesi Prenses Diana'nın, evliyken yüzbaşı James Hewitt ile bir ilişkisi olduğu iddiaları yıllar boyunca gündeme geliyordu. Hatta aralarındaki müthiş benzerlik nedeniyle Harry'nin James Hewitt'ın oğlu olduğu konuşuluyordu.

                Konu yıllardır aydınlatılmazken, Harry'nin kitabında konuyla ilgili şoke eden bir açıklama yer aldı.

                Harry, babası Kral Charles'ın, gerçek babasının yüzbaşı James Hewitt olduğu iddiası nedeniyle kendisine "Gerçek baban mıyım kim bilebilir?" dediğini söyledi.

                "ANNEMİN SON ANINI YAŞADIM"
                Kitapta öne çıkan bir diğer konuysa, 1997'de Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Diana ile ilgili. Annesini çok özleyen Harry, onunla son bir kez konuşabilmek için bir medyumdan danışmanlık aldığının itiraf etti.

                Gittiği medyumun "Diana şu an yanımda" dediğini söyleyen Harry, "Medyum bana 'Sen annenin senin için istediği hayatı yaşıyorsun. Annen senin kafa karışıklığını hissediyor, yanıtlarını zamanla bulacaksın" dedi.

                Gittiği medyumun "Diana şu an yanımda" dediğini söyleyen Harry, "Medyum bana 'Sen annenin senin için istediği hayatı yaşıyorsun. Annen senin kafa karışıklığını hissediyor, yanıtlarını zamanla bulacaksın' dedi.

                Öte yandan annemin vefatından sonra Paris'te şoförden aracı hızla tünele sürmesini isteyerek annemin son anını yaşadım." ifadelerini kullandı.

                    "ÇENENİ KAPAT HARRY!"
                    Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü itirafı ise ülkede birçok kesim tarafından öfkeye neden oldu.

                    Afganistan'daki savaşta bomba patlaması sonucu bir kolunu ve bacağını kaybeden ve Prens Harry'nin kahraman olarak nitelediği eski Kraliyet denizcisi Ben McBean, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seni seviyorum Prens Harry ama çeneni kapatmalısın! Beraber takıldığı insanları merak ediyorum. İyi insanlar olsalardı, şimdiye kadar biri ona durmasını söylerdi." ifadelerini kullandı.

                    GERÇEK ASKERLER ÇEKİNİR
                    Afganistan'daki İngiliz kuvvetlerini komuta etmek için 2003'te başkent Kabil'e gönderilen eski Albay Richard Kemp de BBC'ye yaptığı değerlendirmede, Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişi öldürmesini "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak tanımlamasını "düşüncesizce" bulduğunu belirtti.

                        Eski bir albay olan Muhafazakar Parti milletvekili Bob Stewart da "Böyle şeyleri neden yaptığını merak ediyorum. Gerçek askerler çekinir. Tanıdığım insanlar böyle şeylerle övünmezler. Daha çok bunu yapmak zorunda olduklarına pişman olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

                        "GERÇEKTEN UYUMLU GÖRÜNMÜYOR"
                        İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Lynn isimli bir vatandaş da Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü ifadelerini duymanın hoş olmadığını dile getirerek şunları söyledi: "(Eşi) Megan Markle, birçok insani yardım çalışması yapıyor, Birleşmiş Milletler'de (BM) feminizm ve kadınların güçlendirilmesi için konuşuyor. Bu (Harry'nin Afganistan ile ilgili ifadeleri), kendilerinin bugüne kadar taşıdıkları misyonla gerçekten uyumlu görünmüyor." dedi.

                        "HARRY CEZASIZ KALMAMALI"
                        Başka bir İngiliz vatandaşı Sara James, Prens Harry'nin Afganistan'da yaptıklarını açıklamasına anlam veremediğini ve kimsenin yaptıklarını duymak zorunda olmadığını dile getirdi.

                        James, "(Prens Harry) Cezasız kalmalı mı? Kesinlikle hayır. Kraliyet ailesinin bir parçası olmayan sıradan bir insan cezasız bırakılır mıydı? Kesinlikle hayır. Adalet sistemi ne yapması gerekiyorsa yapsın. Günün sonunda, o da bir insan. O da bu dünyadaki herhangi bir insan gibi. (Suç işleyen diğer insanlar) Adalet sisteminden geçmek zorunda kaldılar mı? Ceza aldılar mı? Kesinlikle aldılar. Ona (Prens Harry'e) farklı muamele edilmemeli. Adalet sistemi yapması gerekeni yapsın." diye konuştu.

                        Hangi şartlarda olursa olsun kimsenin öldürülmeyi hak etmediğini dile getirerek "Hepimiz hayatta kötü şeyler yaparız ama bu öldürülmemiz gerektiği anlamına gelmez. Hepimiz yaşamayı hak ediyoruz. Hepimiz insanız." ifadelerini kullandı.

                            "KORKUNÇ VE ŞOKE EDİCİ"
                            İrlanda'dan İngiltere'ye gelen Erin isimli genç de Prens Harry'nin kitapta anılarını paylaşmasını "çok cesur bir hareket" olarak yorumladı.

                            "Tüm bunları paylaştıktan sonra Kraliyet ailesine tekrar kabul edileceğini sanmıyorum." yorumunu yapan Erin, Prensin 25 kişiyi öldürdüğü itirafını "Bence bu korkunç ve şoke edici. (Afganistan'la ilgili itirafları) Bunu yazmasına şaşırdım. Bunu yazdığını bile bilmiyordum. Yazdıklarının William'la ilgili meseleler olduğunu sanıyordum. Bunu kabul etmesi şaşırtıcı." dedi.

                            TALİBAN'DAN SERT YANIT
                            Taliban yetkilileri de kitabında "Afganistan'daki askeri görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını" ifade eden Sussex Dükü Prens Harry'ye tepki gösterdi. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, "Prens Harry'nin bu yorumları masumları hesapsızca katleden işgal güçlerinin elinde Afgan halkının yaşadığı travmanın ufak bir örneğidir." diye konuştu.

                            Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi de Afganların "işgal suçlarını" unutmayacağını belirterek "Böylesi suçlar sadece bir ülkeyle sınırlı değildir. Afganistan'a saldıran her ülkenin buna benzer hikayeleri var." değerlendirmesinde bulundu.

                                Taliban'ın önde gelen bileşenlerinden Hakkani Grubunun liderlerinden Enes Hakkani de Prens Harry'nin, Afganistan'da 25 kişiyi öldürmesini "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak görmesine tepki göstererek "Bu savaştan mağlup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler satranç taşları değildi. Onlar insandı." ifadelerini kullandı.

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                                Haberler Dünya Prens Harry’nin itirafları dünyayı sarstı! 'Sünnet' sözleri olay oldu! 'Gerçek babası' Kral Charles değil mi?
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