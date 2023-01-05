Prens Harry, kitabında Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve utanç duymadığını yazdı

Prens Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:

İlk günden itibaren amacım, doğru şeyi yapıp yapmadığım... Taliban'a ve sadece Taliban'a yakınlarda siviller olmadan ateş edip etmediğim konusunda hiçbir şüphe duymadan yatağa girmemekti. İngiltere'ye tüm uzuvlarımla dönmek istiyordum ama bundan daha çok vicdanım bozulmadan eve dönmek istiyordum.